Цанко Цанков световен шампион на 450 метра свободен стил в зимното плуване

Цанко Цанков стана световен шампион на 450 метра свободен стил на Световното първенство по зимно плуване в Оулу (Финландия). Българският състезател не остави шансове на конкурентите и спечели безапелационно с време 5:16.86 минути. Втори остана италианецът Егор Тропеано с изоставане от близо 8 секунди след българина. Общо 83-има участници стартираха в дисциплината.

Цанко Цанков спечели и сребро вчера на 200-метровата дистанция вчера от шампионата във Финландия.