Румен Радев със 7 препоръки към кабинета "Гюров"

Румен Радев със 7 препоръки към кабинета "Гюров"

ФБ/Румен Радев
Бившият президент Румен Радев определи като пасивно поведението на кабинета, който, според него, омаловажава рисковете след ударите срещу Иран и не предприема мерки срещу драстичния ръст на цените на петрола и природния газ.

Радев отправя и 7 препоръки към екипа на Андрей Гюров. Сред тях - да се извърши преглед на плановете за борба с тероризма и да се повиши бдителността. Очаква се войната да породи и нов имиграционен наплив в следващите месеци.

България е първата европейска страна по пътя на миграцията от Близкия изток и трябва да постави въпроса на следващия Европейски съвет, без да чака друг да го стори, пише Радев.


#Румен Радев

