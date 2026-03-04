Румен Радев със 7 препоръки към кабинета "Гюров"
Бившият президент Румен Радев определи като пасивно поведението на кабинета, който, според него, омаловажава рисковете след ударите срещу Иран и не предприема мерки срещу драстичния ръст на цените на петрола и природния газ.
Радев отправя и 7 препоръки към екипа на Андрей Гюров. Сред тях - да се извърши преглед на плановете за борба с тероризма и да се повиши бдителността. Очаква се войната да породи и нов имиграционен наплив в следващите месеци.
България е първата европейска страна по пътя на миграцията от Близкия изток и трябва да постави въпроса на следващия Европейски съвет, без да чака друг да го стори, пише Радев.
Още по темата:
- » Политолог: Поредица от избори, за да укрепне проектът на Радев
- » Десислава Радева за „Прогресивна България“: Мене ме нема в целата схема
- » Радев от Стара Загора: Тръгваме на поход за бъдещето на България!
Коментирай
Най-четено от Политика
Последно от Политика