15 партии и 12 коалиции щурмуват изборите на 19 април
15 партии и 12 коалиции подадоха документите си за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Срокът за приемането на заявленията изтече.
За сравнение, на изборите за 51-вото Народно събрание на 27 октомври 2024 г. участваха 22 партии и 9 коалиции, сочат данните от регистъра на ЦИК.
Изтече и срокът за регистрация на участниците в предсрочния вот за 52-рото Народно събрание. Приемът на документите им стартира на 24 февруари. Политическите формации, които подават документите си в последния момент, получават регистрация в условията на т.нар. неприключила проверка – в последствие тя ще бъде потвърдена или отменена, след като Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" направи проверка на подписките на подкрепящите регистрацията.
Срокът за проверката е до 7 март.
Съгласно приетата хронограма до 14 март ЦИК може да извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава ѝ на партия, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията.
До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите. До същата дата районните избирателни комисии регистрират кандидатските листи в изборите за народни представители.
На 18 март ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите.
От 00:00 часа на 20 март се открива предизборната кампания.
