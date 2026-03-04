  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +6
Пловдив: +5 / +8
Варна: +3 / +5
Сандански: +9 / +10
Русе: +5 / +7
Добрич: +2 / +4
Видин: +7 / +8
Плевен: +5 / +7
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: +0 / +3
Кюстендил: +7 / +9
Стара Загора: +4 / +6

15 партии и 12 коалиции щурмуват изборите на 19 април

  • Сподели в:
  • Viber
15 партии и 12 коалиции щурмуват изборите на 19 април
A A+ A++ A

15 партии и 12 коалиции подадоха документите си за регистрация в Централната избирателна комисия за участие в предсрочните парламентарни избори на 19 април. Срокът за приемането на заявленията изтече.

За сравнение, на изборите за 51-вото Народно събрание на 27 октомври 2024 г. участваха 22 партии и 9 коалиции, сочат данните от регистъра на ЦИК.

Изтече и срокът за регистрация на участниците в предсрочния вот за 52-рото Народно събрание. Приемът на документите им стартира на 24 февруари. Политическите формации, които подават документите си в последния момент, получават регистрация в условията на т.нар. неприключила проверка – в последствие тя ще бъде потвърдена или отменена, след като Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" направи проверка на подписките на подкрепящите регистрацията.

Срокът за проверката е до 7 март.

Съгласно приетата хронограма до 14 март ЦИК може да извършва промени в състава на регистрирана коалиция при излизане от състава ѝ на партия, както и при включване на нови партии в състава на коалицията и/или промяна в наименованието на коалицията.

До 17 март партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията ѝ за участие в изборите. До същата дата районните избирателни комисии регистрират кандидатските листи в изборите за народни представители.

На 18 март ЦИК определя чрез жребий поредните номера в бюлетината на партиите и коалициите.

От 00:00 часа на 20 март се открива предизборната кампания.


#ЦИК #предсрочни избори

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Околна среда
Последно от Околна среда

Всички новини от Околна среда »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?