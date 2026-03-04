Евролидери ще призоват ЕК за мерки за понижаване на цените на електроенергията

Лидери на ЕС ще поискат Европейската комисия да предложи мерки за понижаване на цените на електроенергията, за да подпомогнат местните индустрии, когато те вземат участие на среща на върха по-късно този месец, съобщава Блумбърг.



Ръководителите на правителствата ще поискат от ЕК да разгледа всички компоненти на цените на едро и дребно на електроенергията на предстоящата среща в Брюксел, посочва агенцията, цитирайки проект на изявление за събитието на 19 март.



Трайно високите цени на електроенергията се издигнаха начело в политическия дневен ред на блока, като тежката индустрия ги обвинява за затварянето на предприятия на фона на засилващото се съперничество с Китай и САЩ, където енергията е по-евтина. Войната между САЩ и Израел с Иран също изостря опасенията, тъй като цените на петрола и газа се покачват рязко.



Лидерите ще поискат също така предстоящият преглед на пазара на въглеродни емисии в ЕС, водещият инструмент на блока в областта на климатичната политика, да намали както нестабилността, така и въздействието върху цените на електроенергията, като същевременно запази "съществената роля" на програмата за стимулиране на чистите инвестиции. Комисията е планирала да предложи преразглеждане на закона за търговия с емисии през третото тримесечие на тази година.



Системата на ЕС за търговия с емисии (ETS) е подложена на нарастващи критики от енергоемки компании, като някои държави членки твърдят, че тя повишава разходите за енергия. Миналия месец италианският министър на индустрията Адолфо Урсо призова за спиране на програмата за търговия с емисии, докато тя не бъде преразгледана и обновена.



Италианското правителство също така подготвя мащабна реформа на пазара на електроенергия, която ще премахне разходите за въглеродни емисии от сметките за ток - ход, който предизвика шок на енергийните пазари. Мерките, които изискват зелена светлина от Комисията, за да се превърнат в закон, са предназначени да възстановят на газовите електроцентрали разходите за разрешителни за въглеродни емисии.