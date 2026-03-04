Европа в капан: Как Иранската криза поставя континента пред нови предизвикателства

Никой не е питал Европа дали иска тази война. САЩ и Израел действаха самостоятелно на 28 февруари, а континентът се събуди в криза, която не е предизвикал, но сега няма друг избор освен да се ориентира в суматохата. Пет дни по-късно европейските столици се опитват да наваксат - военно, дипломатически и политически – като всяка реагира по различен начин и тези различия вече имат значение.

Иран даде сигнал на Европа

Техеран не загуби време. Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаи заяви ясно, че всяка европейска държава, която предприеме „защитни действия“ срещу иранските ракетни възможности, ще бъде третирана като съучастник във войната. „Ще бъде акт на война,“ каза той. Това предупреждение дойде след като няколко европейски правителства обсъдиха възможността да помогнат за сваляне на ирански ракети – ход, който Техеран определи като офанзива с друго име. Заплахата дойде на континент, вече разтревожен от ирански дронове, които удариха британската база Акротири в Кипър, вероятно изстреляни от Ливан чрез Хизбула. Великобритания засили защитата на базата; Гърция и Франция изпратиха военноморски фрегати и изтребители F-16.

Ракета достига територия на НАТО

Кризата придоби по-остър завой в сряда, когато Министерството на отбраната на Турция потвърди, че въздушни и ракетни системи на НАТО са прихванали иранска балистична ракета, насочена към турско въздушно пространство. Ракетата преминала през Ирак и Сирия, преди да бъде неутрализирана над град Камишли в североизточна Сирия, близо до турската граница. Отломки от прехващача, а не самата ракета, паднаха в района Дъртьол в провинция Хатай без пострадали. Турските власти уточниха, че ракетата вероятно е била насочена към военна база в Кипър и е отклонила курса си.

Ако ракетата бе ударила територията на Турция, член 5 от устава на НАТО щеше да влезе в сила. Временно изпълняващият длъжността министър на отбраната на България Атанас Запрянов свика извънредно заседание в Министерството на отбраната, като обяви, че предишните оценки за риска, които заключаваха, че България не е в непосредствена опасност, сега се преразглеждат фундаментално. Запрянов предложи премиерът да свика Съвета за сигурност, като подчерта, че България няма да участва във военни операции, но остава напълно ангажирана с НАТО.

НАТО обяви своята позиция

Генералният секретар Марк Рюте бе ясен по време на посещение в Северна Македония. НАТО не е страна по конфликта, каза той, но ще защитава всеки сантиметър от територията на Алианса, ако се наложи. Той отиде по-далеч от повечето европейски лидери в оценката си за Иран, наричайки го екзистенциална заплаха за Израел и сериозна заплаха за Европа. „Иран е близо до придобиване на ядрени способности и балистични ракети,“ добавяйки, че Алиансът е по-сигурен с отстранен Хаменей и деградирана иранска военна инфраструктура.

Анализатори от Royal United Services Institute посочват, че Иран разработва междуконтинентална балистична ракета с обсег около 10 000 километра, което теоретично поставя Берлин и други големи европейски столици в обсега ѝ. По-близкият риск са ракетите с твърдо гориво Сейжил и Хорамшар с обсег около 2 000 километра, които могат да достигнат части от югоизточна Европа, включително Гърция, България и Румъния, в зависимост от мястото на изстрелване. Румъния вече е засилила охраната на американската база в Девеселу.

Дроновата и терористичната заплаха

Освен балистичните ракети, анализаторите предупреждават, че най-гъвкавото оръжие на Иран в Европа не е ракета. Дронове тип „Шахед“, с обявен обсег до 2 500 километра, вече достигат Кипър. Още по-тревожно за разузнавателните служби е мрежата на Иран от спящи агенти в европейските държави, която исторически използва криминални групи за своите цели. Координирани атаки с дронове над граждански летища, кибератаки върху критична инфраструктура или поръчкови убийства на представители на диаспората се смятат за реалистични заплахи. Иран е сред четирите основни киберпротивника на Запада заедно с Русия, Китай и Северна Корея, въпреки че киберактивността му е намаляла след американските бомбардировки.

Франция действа и говори открито

От всички европейски сили, Франция е най-активна и открита. Макрон потвърди, че две френски военни съоръжения в региона са били ударени и че френските сили вече са свалили дронове в легитимна самоотбрана. Той обяви разполагането на самолетоносача „Шарл дьо Гол“ в Средиземно море, изпрати фрегата в Кипър и каза, че Франция води усилия за защита на Ормузкия проток и Суецкия канал. Около 400 000 френски граждани се намират в региона; първите репатриращи полети кацнаха в Париж в понеделник вечер.

Макрон обаче не оправда действията на Вашингтон. Той постави основната отговорност върху Техеран, но ясно заяви, че първоначалните удари на САЩ и Израел са извършени извън международното право. Той също призова за примирие, както направиха лидерите на Германия и Великобритания, и обяви планове за разширяване на френския ядрен арсенал, включително програма за разполагане на ядрени активи във осем заинтересовани европейски държави, включително Германия, Великобритания и Холандия. Тези действия представляват значително ескалиране на европейското военно мислене, предизвикано директно от кризата.

Испания действа различен начин

Педро Санчес се превърна в най-гласовития противник на Тръмп в Европа. Испания блокира използването на американски военни самолети на съвместно оперираните въздушни бази Морон и Рота за операции срещу Иран, като се позова на международното право. Данни показаха, че над дузина американски самолета, включително танкери за дозареждане във въздуха, след това са се прехвърлили към Рамщайн в Германия. Отговорът на Тръмп бе незабавен: той заплаши да спре цялата търговия с Испания, нарече Мадрид „ужасен“ и инструктира министъра на финансите да спре всички търговски операции с държавата.

Санчес не се поколеба. Той отхвърли всяка идея да се отстъпи от страх, заявявайки, че Испания няма да бъде съучастник в действия „вредни за света“, само за да избегне икономически последствия. Той описа ескалацията като „руска рулетка със съдбата на милиони“ и предупреди за катастрофални човешки и икономически последствия, ако насилието продължи. Направи и директна аналогия с Иракската война през 2003 г., като посочи, че тогавашното консервативно правителство на Испания подкрепи американската кампания и че обещанията тогава доведоха само до нестабилност. Санчес предупреди, че повторението на подобна грешка в Иран може да предизвика дълга война с последствия далеч извън Близкия изток.

Санчес също нарече ударите нарушение на международното право, извършени без обсъждане в Съвета за сигурност на ООН, като представи позицията на Испания не като антиамериканска, а като принципна опозиция на войната. „Не можете да отговорите на една незаконност с друга,“ каза той. Президентът на Франция Макрон изрази солидарност с Мадрид, а председателят на Европейския съвет Антонио Коща потвърди подкрепата на ЕС. Комисарят по вътрешния пазар Стефан Сежорне подчерта, че всяка заплаха срещу държава членка е ефективно заплаха за целия блок, а търговската политика е изключителна компетенция на Брюксел, а не на Вашингтон.

Вътрешнополитически, Санчес е подложен на натиск заради корупционни обвинения и крехка коалиция. Но твърдата му позиция му печели подкрепа сред испанската общественост и утвърждава ролята му като най-гласовит защитник на мултилатерализма и международното право в Европа пред американския натиск – позиция, сравнима с тази на Ширак през 2003 г., която Санчес изглежда е избрал съзнателно.

Мерц мълчи

Германският канцлер Фридрих Мерц избра противоположен подход, като седна до Тръмп в Овалния кабинет и говори малко, докато американският президент заплашваше Испания, атакуваше Кийр Стармър и се хвалеше с нанесените удари по Иран. Стратегията на Мерц беше умишлена – да избегне публичен конфликт и да повлияе на Тръмп задкулисно. Вашингтон го възнагради, наричайки го приятел и хвалейки подкрепата на Германия. Дали това е постигнало конкретен резултат остава неясно, а образът на най-мощния европейски лидер, който мълчи, докато съюзниците му са критикувани, не остана незабелязан.

Фон дер Лайен грабна момента

Президентът на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен действа бързо още от първите часове на конфликта, пускайки изявления, обаждайки се на лидери от Залива и ставайки първият европейски представител, който призова за „достоверен преход“ в Иран – израз, подкрепящ смяната на режима в Техеран, но не подкрепен от 27-те държави членки. Критиците, включително европейски юристи и евродепутати от различни партии, обвиниха комисията, че действа извън мандата си. Комисията няма договорно основание за външна политика; това е компетенция на върховния представител Кая Калас и държавите членки. Тези действия възродиха дългогодишния спор в Брюксел дали фон дер Лайен запълва вакуум на лидерство или създава такъв за свои цели.

Енергията: уязвимият фланг на Европа

Военните и дипломатически последствия са само част от цялата картинка. Корабоплаването през Ормузкия проток, който обикновено превозва 15–18 милиона барела петрол дневно, около пета част от световната консумация, практически е спряло. По-малко от десет кораба на ден се опитват да преминат, а големи компании като Maersk, Hapag-Lloyd и MSC спряха преминаванията изцяло. Цените на природния газ в Европа почти се удвоиха до €56 за мегаватчас от началото на войната. Цените на петрола се повишиха с 10% за четири дни.

Вариантите на Европа бързо намаляват. Катар, доставящ 20% от световния LNG, спря производството в понеделник. ОАЕ затвори голям газов комплекс в северен Ирак. Газовите запаси на Европа са вече на четиригодишно дъно около 30% капацитет преди кризата. Континентът, който три години се опитваше да се откъсне от руските енергийни доставки, сега вижда как алтернативите му едновременно изчезват.

По-голямата картина

Европа не започна тази война, но вече е вътре в нея. Иранска ракета беше прихваната, докато летеше към територия на НАТО. Дронове удариха британска база на територията на ЕС. Енергийните пазари са в шок. А вътрешните различия на континента вече са видими за целия свят: между тези, които подкрепят Вашингтон, тези, които наричат ударите незаконни, и тези, които се опитват да балансират и двете позиции едновременно. Каквото и да последва, Европа от 27 февруари вече не съществува.