Спецов отстрани дългогодишен шеф в "Лукойл"

Особеният търговски управител на бургаската рафинерия Румен Спецов е отстранил Димитър Добрев, директор "Производство" на петролното дружество, от състава на Управителния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас". Това става ясно от решение, публикувано в партидата на дружеството в Търговския регистър. С решението броят на членовете на управителния съвет се намаляват от четирима на трима. Решението е от 26 февруари.

Димитър Добрев е в управителния съвет на "Лукойл Нефтохим Бургас" от 18 години (2008 г.). Той има над 30 години специализиран опит и е дългогодишен директор "Производство" в рафинерията, като вероятно ще бъде отстранен и от тази си позиция.

Това е поредното отстраняване, предприето от Спецов. Малко след встъпването си в новата си длъжност той предприе отстраняване на ръководните кадри на компанията.

Това се случва в момент, в който Litasco, швейцарското дружество директен собственик на компаниите на "Лукойл" в България, заплаши с арбитражно дело, заради незаконна експроприация на активите й в България, като особеният търговски управител получи безкрайни права, включително да продава активите на дружествата без съгласие на собственика, пише "Капитал".