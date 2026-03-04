Ирански ракети удариха Йерусалим

Нови експлозии отекнаха в Йерусалим днес, съобщи "Франс прес", след като израелските сили за отбрана предупредиха за приближаващи ирански ракети. Това беше втората серия от взривове в града днес. Няколко часа по-рано предупредителните сирени в Йерусалим се задействаха след първите експлозии.

От своя страна, Израел обяви нова вълна удари в Иран. Взривове имаше в столицата Техеран и други градове. Същевременно американският президент Доналд Тръмп каза пред репортери във Вашингтон, че "всичко се удря". Според американската армия досега са поразени най-малко 2000 цели.

"Израел първоначално планираше да нанесе удар срещу Иран в средата на 2026 г., но развитието на събитията в Ислямската република и променящата се регионална динамика доведоха до изтегляне на графика за февруари", заяви министърът на отбраната Израел Кац.

Израелците казват, че са ударили централите на паравоенната организация Басидж по цялата територия на Иран. Това са печално известните милиции, които потушиха с много насилие протестите срещу режима в началото на годината. Продължават ударите по ракетни площадки и отбранителни системи, както и по Дирекцията за снабдяване и логистика, свързана със сухопътните сили на режима.







