Боряна Димитрова: Проектът на Радев размества съществено пластовете

Проектът на Румен Радев съществено размества политическите пластове и се превръща в сериозен фактор в предстоящата предизборна кампания.

Това каза пред БНР социологът Боряна Димитрова "Алфа рисърч" преди от агенцията да обявят най-новото си проучване.

Самото име на този проект няма чак толкова голямо влияние върху предизборните нагласи, уточни социологът, но отбеляза "известен смут" около прилагателното "прогресивна" и насоката на новата формация.

Има "известно уталожване, прибиране и отдръпване" спрямо ентусиазма да се гласува, отчетен през декември. За това са допринесли промените в Изборния кодекс, политическото използване на случаят "Петрохан" и мълчанието около проекта на президента, обясни Димитрова. По думите ѝ, "всичко това донякъде като че ли поохлади изборния ентусиазъм".

Според социолога важният сигнал към политиците е, че компроматите, грозните битки и промяната в изборните правила в 12 без 5 отблъскват избирателите, а към момента най-реалистичният вариант е около 3 милиона души да отидат до урните, като това може да се промени.

Излизаме от цикъла на приблизително сходни съотношения, със силна фрагментация и горе-долу познати актьори, но висока изборна вълна би могла да промени настоящото съотношение на силите, коментира Боряна Димитрова в предаването "Нещо повече".

За момента се очертават 5 партии в бъдещия парламент, при други две има шанс да прескочат бариерата. Първо място се очертава за "Прогресивна България", а при ГЕРБ, които остават втори, има плавен отлив. ПП-ДБ, макар със съществен спад спрямо декември, запазват третото си място.

"При ДПС-НН нещата са по-неясни и по-прикрити. В тази партия нещата стават доста по-тихо и без публична видимост. При тях стои въпросът в тази нова ситуация по какъв начин ще успеят са задържат вота на българските турци, дали част от тези хора няма да се насочат и към новия политически проект."

Утре социолозите от "Алфа рисърч" ще оповестят и подробен анализ как се преразпределят избирателите на различните партии.



