Бившият правосъден министър: ПП-ДБ саботира 440 млн. евро по ПВУ

Бившият правосъден министър Георги Георгиев обяви, че ПП-ДБ саботира 440 млн. евро по Плана за възстановяване и устойчивост. Той директно обвини коалицията, че в Правна комисия не са приели Закон за лобизма, изготвен от кабинета „Желязков”.

Георгиев написа дълъг пост във Facebook профила си, с който дава повече конкретика по казуса:

България ще изгуби 440 милиона евро по Плана за възстановяване заради саботаж на ПП-ДБ

Няма дъно в българската политика, в това се убедих лично днес докато представях проекта на първия досега Закон за лобизма. Политическа безстопанственост в особено големи размери – това се случи днес в Правна комисия в Народното събрание. Без никакви аргументи по същество освен „искаме, но нямаме желание“, депутатите от ПП-ДБ саботираха:

- националния интерес и ощетяват бюджета с 440 млн. евро,

- изпълнението на Плана за възстановяване

- собствения си служебен кабинет.

В началото на месец април, 2026 г. България трябва да отчете изпълнени реформи по Четвъртото плащане, сред които последната неизпълнена в ресор Правосъдие е Закон за лобизма и срещу нея страната ни има право да получи 440 милиона евро безвъзмездни средства. Това условие, за такава точно реформа, е:

- поставено тъкмо от кабинета на ПП-ДБ преди 4 години през април, 2022 г. с Плана за възстановяване, договорен от тях с ЕК,

- Въпреки това НЕ е изпълнено от тяхното управление - нито от кабинета "Петков", нито от "Денков" и

- днес готовият закон на кабинета „Желязков“ умишлено не беше подкрепен в парламентарната Правна комисия от същите тези политици.

С този закон искаме всяка намеса в законодателния процес да бъде осветлена като представителство на интереси, а когато някой лобира по занятие или по търговски начин – това да е ясно на всички и да се впише в специален регистър. Да е видно кой с кого обсъжда и лобира за закони, да се осветлят срещите, да се създава незаличим „законодателен отпечатък“ в подготовката на законите и да се вижда чий е той.

Вменяваме задължения да разкрият пред обществото важна информация както политиците и институциите, така и самите лобисти – да разкрият за кого точно работят, ако им е възложено от друг. Не откриваме „топлата вода“ – ползвахме опита на много от развитите държава – например, но не само – САЩ, Германия, Франция, Австрия и други. Законопроектът е в съответствие с изискванията на ЕК и ОИСР, обсъден е с тях, за да отговорим на критериите им. И да, със закона задължаваме в годишните си доклади за дейността лобиращите организации да посочат общата изразходвана сума за лобиране, за да е ясно кой за какво плаща и какво е искал…

Това е огромна спирачка на корупционното влияние и писане на закони по поръчка. Е, ама не е – защото законът беше саботиран от ПП-ДБ и няма изгледи да мине в пленарна зала.

Обобщавам:

📍Април, 2022 година - управляващите от ПП-ДБ задължават България да приеме Закон за лобизма като условие да получи финансиране от 440 млн.евро;

📍От април, 2022 г. до април, 2024 г. ПП-ДБ НЕ подготвиха проект на закон – две години бездействие, струващо 440 млн. евро на българските граждани;

📍Юли – декември, 2025 г. - правителството "Желязков" с мандата на ГЕРБ подготви закона, преминаха обществени консултации, изготвихме предварителна оценка, извършени бяха междуведомствени съгласувания и др.

📍Март, 2026 г. – внесохме готовия закон, изготвен от Министерство на правосъдието, през народни представители, за да е възможно приемането му преди предизборната кампания и спасяване на Четвъртото плащане по НПВУ.

От април 2022 г до март 2026 г. има една съществена разлика и тя е, че ПП-ДБ вече не бездействат, а противодействат и гласуват против закона. Толкова за отговорното държавническо поведение.







