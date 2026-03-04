Запрянов след съвещанието: Изстрелването на ракета срещу страна от НАТО е опасна ескалация

„Изстрелването на ракета срещу страна членка на НАТО е опасна ескалация”. Това каза служебният министър на отбраната Атанас Запрянов след съвещание с ръководството на армията.

Зяпрянов отбеляза, че вече официално е потвърдено за изстреляна балистична ракета от Иран към Турция, която е унищожена от силите на Алианса.

„Това е непровокирано нападение. То, заедно с ракетата, изстреляна по територията на Кипър, показват, че иранският режим не се съобразява с това кои страни участват във военната операция и кои не”, каза Запрянов.

Във връзка с тази нова ситуация министърът е провел заседание с ръководния военен състав - Щаба на отбраната, командирите на Сухопътните войски, ВВС, Съвместното командване на силите, двете служби – „Военна информация“ и „Военна полиция“, плюс представител на МВнР. Направена е оценка на рисковете и степента на готовност на българските въоръжени сили да се справят в коалиционен мащаб с подобни заплахи. Изготвя се доклад, който ще бъде даден на министър-председателя за Съвет по сигурността, който той да насрочи.

На това заседание и на базата на този доклад ще направим конкретни предложения за гарантиране на защитата на територията на България, каза министърът. „Тази провокация показва, че Алиансът е единственият и най-сигурен гарант за защита на нашата територия”, категоричен е Запрянов.

Ученията на НАТО ще продължат по план.










