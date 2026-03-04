  • Instagram
Пиян турист блъсна на пистата Малена Замфирова в Чехия, тя е болница с множество фрактури

Най-добрата българска състезателка в алпийския сноуборд Малена Замфирова е претърпяла тежък инцидент по време на подготовката си за Световната купа в Шпиндлерув Млин, Чехия, съобщиха от Българска федерация ски за БТА.

16-годишната Замфирова е била ударена в гръб от безконтролно спускащ се пиян турист. В следствие на удара тя е получила множество фрактури и е откарана с хеликоптер в болница. Медиците в Чехия са извършили по спешност няколко операции с цел стабилизирането на сноубордистката. Тази вечер се очаква Замфирова да бъде преместена със специализиран транспорт до клиника в Австрия, където да продължи лечението си.

Инцидентът се е случил в равната зона до начална станция на лифта под ски пистата, в така наречената "безопасна зона". Наоколо е имало много деца и други туристи.

"Нека всички се молим за бързото възстановяване на нашето момиче", заявиха от БФСки.

