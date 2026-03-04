Хегсет не намира основание за задействане чл. 5 от договора за НАТО

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет заяви, че не счита прехващането на иранска балистична ракета, насочила се към въздушното пространство на Турция, за основание за задействане на клаузата за колективна отбрана по член 5 от НАТО, съобщава Ройтерс.

Министерството на отбраната на Турция съобщи по-рано днес за прехващане на балистична ракета, изстреляна от Иран, която се е била насочила към турското въздушно пространство, след като е прелетяла над въздушното пространство на Ирак и Сирия.

Ракетата е била неутрализирана от системата на НАТО за противовъздушна и противоракетна отбрана, разположена в Източното Средиземноморие.

Министерството на отбраната на Турция посочи, че няма жертви и ранени вследствие на инцидента и припомни, че Турция "има право да реагира на всяко враждебно отношение, насочено към страната".

От съобщението на министерството не става ясно дали иранската ракета е била изстреляна целенасочено към Турция, а според изявление на отговорен турски представител, пожелал анонимност, цитирано от АФП, Турция не е била целта на иранската ракета, която по думите му "е била насочена към военна база в Кипър, но се е отклонила".

След прехващането на ракетата говорителката на НАТО Алисън Харт заяви, че Алиансът осъжда вземането на Турция под прицел от страна на Иран. "НАТО твърдо стои зад всички съюзници, включително Турция, докато Иран продължава своите безразборни атаки в региона. Нашата позиция във всички направления, свързани с отбраната и възпирането, остава твърда, включително в случаите, в които става въпрос за противовъздушна и противоракетна отбрана", заяви Харт.