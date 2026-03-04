Испания каза „Не на войната“: Санчес отхвърли заплахите на Тръмп и предупреди за глобална катастрофа

Испанският премиер Педро Санчес даде категоричен отговор на заплахата на американския президент Доналд Тръмп да прекрати търговията със страната, като подчерта отказа на неговото правителство да участва във военни действия срещу Иран и потвърди ясна позиция „Не на войната“. Санчес описа ескалиращия конфликт в Близкия изток като игра на „руска рулетка с съдбата на милиони хора“, предупреждавайки за огромни човешки и икономически последици, ако насилието продължи.

Предупреждението от Тръмп последва след като Испания отказа да позволи на американските сили да използват базите в Морон и Рота за удари по Иран. Тръмп публично критикува Мадрид по време на среща с германския канцлер Фридрих Мерц, като заяви, че Испания е била „ужасна“, и инструктира министъра на финансите Скот Бесент да спре цялата търговия с страната. Санчес, обаче, отхвърли всякаква идея за съгласие от страх, заявявайки, че Испания няма да стане съучастник в действия „вредни за света“ само за да избегне ответни мерки. В речта си Санчес направи паралели с инвазията в Ирак през 2003 г., критикувайки тогавашното консервативно правителство на Хосе Мария Аснар за подкрепата на водената от САЩ война, която обещаваше да унищожи оръжията за масово поразяване на Саддам Хюсеин, да установи демокрация и да осигури глобална сигурност, но вместо това доведе до широко разпространена нестабилност в Европа. Той подчерта, че дългът на едно правителство е да защитава своите граждани, а не да използва конфликти за печалба или геополитически маневри. Санчес предупреди, че повторение на подобни грешки в Иран може да предизвика дълга война с големи жертви и икономически последствия по целия свят.

Позицията на Санчес силно се различава от тази на други лидери на НАТО. Докато германският канцлер Мерц лично каза на Тръмп, че Испания не може да бъде изключена от търговски споразумения, договорени с ЕС, Тръмп продължи да критикува испанските разходи за отбрана и отказа на страната да предостави бази за американски операции. Елисейският дворец потвърди, че френският президент Еманюел Макрон изразява солидарност с Испания, а председателят на Европейския съвет Антониу Коща потвърди подкрепата на ЕС. Стефан Сежурне, комисар по вътрешния пазар на ЕС, подчерта, че всяка заплаха срещу държава членка е ефективно заплаха срещу целия ЕС, като посочи изключителната компетентност на Брюксел по въпросите на търговията.

Испанското правителство също така е критично към действията на Израел в Газа, като ги нарича „геноцид“ и признава палестинската държава по-рано от много партньори на ЕС. Санчес повтори, че външнополитическата позиция на Испания, включително по въпросите на Украйна и Газа, се ръководи от принципите на международното право и човешките права, а не от съгласие с администрацията на САЩ. Той предупреди, че „не може да се отговори на едно нарушение с друго“, като подчерта потенциала за катастрофални последици, когато глобалните сили ескалират конфликта.

Вътрешнополитически Санчес се изправя пред постоянен натиск. Коалиционното му правителство, зависещо от лявоцентристки и регионалистки партии, се сблъсква с обвинения в корупция и постоянни спекулации относно своята стабилност. Въпреки това, твърдият му отказ към американските военни искания може да засили вътрешната му подкрепа, тъй като социологическите проучвания показват широко неодобрение на Тръмп, дори сред избиратели с десни възгледи.

Санчес завърши с призив за дипломация и сдържаност, като прикани САЩ, Израел и Иран да прекратят конфликта преди да настъпи допълнително човешко страдание и глобално икономическо разстройство. Той представи позицията на Испания като принципна опозиция на войната, отстоявайки мира, законността и защитата на обикновените граждани над военната агресия и геополитическите интереси.