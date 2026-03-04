Ликвидиран е лидерът на иранското звено, опитало да убие Тръмп

Министърът на отбраната на Съединените щати Пийт Хегсет заяви, че американските сили са ликвидирали ръководителя на звено, което е направило опит за покушение срещу Доналд Тръмп.

"Вчера лидерът на звеното, което се опита да убие президента Тръмп, беше издирен и убит", посочи той.

Хегсет допълни: "Техеран се опита да убие държавния глава на САЩ. Но той получи последната дума".

"Съвместните военни действия на САЩ и Израел срещу Иранникога не са били замислени като честен или равностоен бой", заяви oще той. Хегсет посочи, че САЩ и Израел "ще летят ден и нощ", като ще упражняват контрол над иранското въздушно пространство.

По думите му военновъздушните сили ще избират цели, нанасяйки "смърт и разрушение от небето през целия ден".

Министърът на отбраната подчерта, че САЩ играят за победа. "Това не е равностоен бой – ние ги удряме, докато са в уязвимо положение, и точно така трябва да бъде", заяви той.

Припомняме, че американският президент Доналд Тръмп твърдеше, че иранските власти са се опитали да го убият два пъти досега. Това беше съобщено в X от репортера на ABC News Джонатан Карл, който интервюира президента по-рано.

"В телефонен разговор тази вечер президентът Тръмп ми каза следното за смъртта на аятолах Хаменей: "Стигнах до него, преди той да стигне до мен. Те се опитаха два пъти да ме елиминират. Но аз стигнах до него пръв." Това е препратка към това, което американското разузнаване смята за заговор за убийство на Тръмп през 2024 г.", цитира Карл думите на президента.