Смениха шефовете на ГДБОП, ГДНП, Жандармерията и СОБТ

Смениха шефовете на ГДБОП, ГДНП, Жандармерията и СОБТ
Директорите на Главна дирекцията „Борба с организираната престъпност“ Боян Раев, Главна дирекция "Национална полиция" Захари Васков и Главна дирекция "Жандармерия, специални операции и борба с тероризма" Николай Николов са освободени със заповед на вътрешния министър. Това потвърдиха за NOVA от пресцентъра на МВР.

По повод рокадите в МВР преди два дни служебният вътрешен министър Емил Дечев коментира: „Опитваме се да намерим хора, на които имаме доверие, имат интегритет и достатъчно голям стаж в системата на МВР като оперативни работници и разследващи полицаи."



