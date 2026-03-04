Кацна първият самолет с евакуирани българи от Близкия изток

Евакуационните полети за българите, блокирани заради конфликта в Близкия изток, започнаха днес. Те ще приберат хора, които се намират в Оман, Абу Даби и Дубай.

Първият самолет кацна на Летище Варна в 15:32 ч. На терминала имаше много близки и приятели на пристигащите.

Полетите са на авиокомпаниите "Гъливеър", "България Еър" и на Държавния авиационен оператор.

• Първият полет - към Оман, е излетял тази сутрин от летището в София в 8:15 часа, научи NOVA. Информацията беше потвърдена и от властите. В момента той се движи в посока Салала в Оман, като се очаква да пристигне на място в следобедните часове. С него обратно у нас трябва да се върнат 148 българи. На този етап обаче не е ясно кога самолетът ще се върне обратно в България - няма насрочен час за излитане. Очакванията обаче са това да се случи в утрешния ден. По информация на NOVA, подадена от група от над 80 българи, които чакат в Оман за евакуация, обратният полет ще бъде в четвъртък в 8 сутринта.

Първият полет идва едва на петия ден след началото на конфликта. Причината да се чака досега е търсенето на безопасен коридор.



Каква е процедурата по места?

В съответните страни се изготвят списъци с българските граждани. При готовност за евакуация ще се търси и въздушен слот и разрешение за полет.

Когато има такъв, ще се преценява какъв самолет да бъде изпратен, а сънародниците ни ще получават информация от консулските служби, като ще бъде организиран и транспорт към съответното летище.

Българи в Оман споделиха, че още от 1 март са в готовност да бъдат евакуирани и чакат информация, намират се в хотела при добри условия. Те сочат, че туристи от Полша и Чехия са били изведени от страната. Хората споделят още, че информацията е, че за извеждането им няма коридор.

• Във Варна днес очакват и чартърен полет с българи, които са първите завръщащи се в района от Дубай, след началото на кризата в Близкия изток. Те трябва да кацнат на българска земя в 14:20 мин. Коридорът, през който самолетът ще прелети, е през южен Оман и Египет, след което ще се насочи към Варна. На борда му има 180 българи. От компанията превозвач увериха, че за тях са се грижели специални екскурзоводи.

От Министерството на транспорта и съобщенията посочиха, че ще бъде изпълнен още един полет до летище "Ал Мактум Интернешънъл" в Дубай. Самолетът, който разполага с 326 места, ще превози още днес до София български граждани, заявили предварително желание за завръщане. Списъците се изготвят от Министерството на външните работи.

• До Абу Даби ще бъде изпълнен полет с правителствения самолет, който е с капацитет 90 места.

От Министерството на транспорта и съобщенията посочват, че остават в постоянна координация с компетентните институции и авиокомпаниите, за да бъде осигурено безопасното и своевременно завръщане на всички български граждани, които желаят да се приберат в страната.



