САЩ потопиха ирански военен кораб в Индийския океан

Американска подводница е потопила иранския военен кораб IRIS Dena в Индийския океан, отбелязвайки рядък удар на подводница срещу надводен кораб от Втората световна война насам. Пентагонът потвърди операцията, като министърът на отбраната Пийт Хегсет заяви, че корабът е торпилиран, докато се смятал за безопасен в международни води. Председателят на Обединения щаб генерал Дан “Разин” Кейн добави, че бързата атакуваща подводница е използвала едно торпедо Mk 48 за изпълнението на удара.

Атаката се случи близо до Шри Ланка, на около 25 мили южно от острова. Власти са започнали спасителна операция след сигнал за бедствие от иранския кораб. Военноморските сили потвърдиха, че са спасени 32 моряци, някои критично ранени, и са настанени в местни болници. Въпреки това около 101 членове на екипажа все още се водят за изчезнали, а най-малко 80 се смятат за загинали. Самият кораб се смята за напълно потънал.

IRIS Dena е фрегата от клас Moudge, един от най-модерните военни кораби на Иран, който по-рано през 2023 г. е бил на международно турне заедно с друг кораб IRIS Makran. По-късно и двата кораба бяха санкционирани от Министерството на финансите на САЩ заради участието си в ирански дронови операции, предоставяни на Русия.

Инцидентът е част от ескалиращите военни операции на САЩ и Израел срещу Иран. Съобщено е за експлозии в Техеран, Ерусалим и Ливан, а Иран извърши ракетни и дронови удари, включително по американски позиции в Дубай и Катар. Конфликтът вече е причинил значителни жертви, с над 1 000 съобщени загинали само в Иран, както и продължаващи въздушни удари и ответни действия в целия регион.

В Шри Ланка спасителните органи продължават търсенето на изчезнали лица. Министърът на външните работи потвърди, че кораби и въздушни средства са изпратени рано сутринта, за да отговорят на сигнала за бедствие. Болниците в Гале лекуват ранените, като един от 32-те спасени е критично ранен. Междувременно американските власти определят атаката като решителна военна стъпка в рамките на „Операция Епична Ярост“, целяща да намали иранските военни способности и да поддържа доминацията на САЩ и съюзниците в региона.

Инцидентът с IRIS Dena подчертава разширяването на конфликта извън Близкия изток, като международните води и отдалечени региони като Индийския океан се превръщат в операционен театър. Властите подчертават, че разследванията продължават и пълният обхват на жертвите и оперативните детайли все още не са известни.

Хегсет описа удара като историческо събитие, първото торпедно потапяне на вражески надводен кораб от САЩ след Втората световна война, като подчерта стратегическото значение на военната кооперация между САЩ и Израел. Продължаващите операции допълнително повишават напрежението, с потенциал за по-нататъшна ескалация на множество фронтове в Близкия изток и отвъд него.