Турция: Ракета от Иран е неутрализирана от системите на НАТО край Хатай

Ръководителят на Дирекцията по комуникации към турското президентство Бурханеттин Дуран каза, че ракета, изстреляна от Иран, е преминала през въздушното пространство на Ирак и Сирия и след това се е насочила към Турция. Тя е била неутрализирана от системите за противовъздушна отбрана на НАТО в района на турската провинция Хатай. Фрагмент обаче е паднал в открита местност в Дьортйол. Няма данни за жертви или пострадали.

По думите на Дуран институциите са проследили ситуацията в реално време и при пълна координация. "Всички необходими мерки за защита на територията и въздушното ни пространство ще бъдат предприети без колебание. На всякакви враждебни действия ще отговорим по необходимия начин в рамките на международното право. В този процес консултациите и сътрудничеството с НАТО и нашите съюзници ще бъдат поддържани. Отново предупреждаваме всички страни да се въздържат от стъпки, които биха могли да ескалират напрежението в региона и да доведат до разширяване на конфликта. Изключително важно е всички да действат с чувство за отговорност", допълва Дуран.

Той призова медийните организации и потребителите на социалните мрежи да проявяват повишена чувствителност и да не се доверяват на съобщения и публикации, които изискват проверка, могат да предизвикат обществена паника или съдържат дезинформация. "Важно е да се подхожда предпазливо към информация, различна от тази, разпространявана от официалните власти", акцентира Дуран.

Говорител на НАТО каза, че Алиансът остро осъжда случилото се. "Осъждаме насочването на Иран срещу Турция. НАТО стои твърдо зад всички съюзници, включително Турция, докато Иран продължава безразборните си атаки в региона. Нашата политика на възпиране и отбрана остава силна във всички сфери, включително по отношение на противовъздушната и противоракетната отбрана", заяви Алисън Харт.

Турция е отправила предупреждение към Техеран да се въздържа от действия, които биха могли да разширят обхвата на войната, след като ракета, изстреляна от Иран и насочена към турското въздушно пространство, е била унищожена от системите за противовъздушна отбрана на НАТО, съобщи източник от външното министерство.

В телефонен разговор с иранския си колега външният министър Хакан Фидан е подчертал, че "всякакви стъпки, които биха могли да доведат до разпространение на конфликта, трябва да бъдат избягвани".

Турция не е била цел на ракетата, изстреляна от Иран, която се е насочила към турското въздушно пространство и е била унищожена от системите за отбрана на НАТО, разположени в източната част на Средиземно море, заяви турски представител пред АФП.

"Смятаме, че тя е била насочена към военна база в Кипър, но е отклонила курса си", добави източникът.

Центърът за борба с дезинформацията към Дирекцията по комуникации на Президентството на Турция oтрече да е имало атаки по нейни бази от Близкия изток.

"Публикации, които се опитват да представят Турция като страна в регионални конфликти, представляват явен акт на дезинформация. Твърденията, разпространявани в някои профили в социалните мрежи, че американска военна база, разположена у нас, е била ударена, също не отговарят на истината", съобщават от звеното, което наблюдава и противодейства на невярна информация чрез проверки на факти и публични разяснения.

От Центъра за борба с дезинформацията са категорични: в Турция няма военни бази, които да принадлежат на която и да е чужда държава. "Въздушното пространство, сухопътната територия, морските юрисдикционни зони и военните обекти на Република Турция са изцяло под нейния суверенитет и контрол. Срещу страната ни не е извършвано нападение", пише в становището.

"Отбранителната система на Турция, във всички свои компоненти, функционира напълно и развитието на събитията се следи в реално време от компетентните институции. Призоваваме обществеността да не се доверява на неоснователни твърдения и да се съобразява единствено с официалните изявления", завършва опровержението.

