Още един служебен министър хвърли оставка

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.

До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.

Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването на Ангелина Бонева и за назначаването на Николай Найденов на длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.

Бонева е втори министър на Андрей Гюров, който си тръгва, след рекордно краткия престой на Стоил Цицелков на поста вице по честните избори.

А по информация на Lupa.bg Бонева е хвърлила оставка заради несъответствие с позициите й и тези на премиера спрямо шефката на Холдинг "ВиК", но и заради конфликт в ДНСК.

