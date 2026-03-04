Още един служебен министър хвърли оставка
Министърът на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева подаде оставка до министър-председателя Андрей Гюров по здравословни причини.
До назначаването на нов министър функциите ще изпълнява сегашният зам.-министър на регионалното развитие Николай Найденов, главен асистент в Университета по архитектура, строителство и геодезия.
Премиерът Гюров ще предложи на президента Илияна Йотова да издаде указ за освобождаването на Ангелина Бонева и за назначаването на Николай Найденов на длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството.
Бонева е втори министър на Андрей Гюров, който си тръгва, след рекордно краткия престой на Стоил Цицелков на поста вице по честните избори.
А по информация на Lupa.bg Бонева е хвърлила оставка заради несъответствие с позициите й и тези на премиера спрямо шефката на Холдинг "ВиК", но и заради конфликт в ДНСК.
Още по темата:
- » Инж. Стоян Николов е новият председател на Управителния съвет на АПИ
- » АПИ получи близо 26 млн. евро за капиталови разходи
- » Министър Иван Иванов разпореди проверка на бонусите в АПИ