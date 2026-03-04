Министерството на енергетиката: България зарежда втечнен газ на предкризисни цени
На LNG терминала край Александруполис вече приключва разтоварването на вторият за 2026 г. товар втечнен природен газ за Булгаргаз.
Министърът на енергетиката Трайчо Трайков информира министър-председателя Андрей Гюров, че България внесе количество втечнен природен газ на цени, договорени преди ескалацията на кризата в Близкия Изток. Сделката е на нива значително под текущите пазарни стойности и създава условия за предвидимост за вътрешния пазар в момент, когато международните котировки на природния газ и петрола отбелязват рязък ръст.
На LNG терминала край Александруполис вече приключва разтоварването на вторият за 2026 г. товар втечнен природен газ за Булгаргаз. Танкерът с 100 млн. куб. м. газ за България е натоварен на Sabine Pass LNG Terminal – терминал, собственост на американската компания Cheniere Energy, а доставчик е Shell. Количествата, които се разтоварват в момента, ще покрият нуждите на клиентите на „Булгаргаз“ за текущия месец. От юни 2022 г. до днес „Булгаргаз“ е реализирал 22 директни доставки на LNG до терминали в Гърция и Турция. От тях 17 са с произход САЩ, а останалите – от държави като Норвегия и Алжир.
В контекста на проведената извънредна среща в Министерския съвет заради кризата в Залива, министър Трайков подчерта пред премиера Гюров, че България разполага с малък, но реален буфер срещу пазарните сътресения. Докато спот пазарите реагират чувствително на всяка новина от региона, страната ни в момента реализира доставки по вече договорени условия – при ценови параметри от предкризисния период. Основният източник на стабилност е дългосрочният договор за газ от Азербайджан.
“Настоящата доставка е резултатът от активната работа по диверсификацията - това е начинът да се гарантира стабилност на снабдяването и защита на потребителите от внезапни ценови шокове. Продължаваме да следим динамиката на международните пазари и с държавните енергийни дружества да предприемаме мерки в подкрепа на сигурността и конкурентоспособността на сектора и потребителите”, каза още министър Трайков.
Още по темата:
- » Енергийният министър: Ежедневно плащаме по близо 1 млн. и 50 хиляди лв. на ден по договора с "Боташ"
- » Ключов договор за АЕЦ „Козлодуй – Нови мощности“. Какво ще се промени
- » Министерството на енергетиката получава 1,6 млрд. лв., за да изкупи дълговете на "Топлофикация" - София