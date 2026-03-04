Сезонът в Банско пред провал заради войната в Близкия изток

В Банско всички резервации на туристи от Израел и други държави от Близкия изток, засегнати от войната, са отменени. Хотелите са празни, а зимният сезон е пред провал, твърдят от туристическия бизнес и настояват държавата да осигури помощ за персонала поне за два месеца, предаде БНР.

Само в рамките на последната седмица в планинския курорт са отменени хиляди нощувки, заявиха от Съюза на туристическия бизнес. Това е сериозен удар, тъй като месец март е запълнен предимно с туристи от Израел, уточнява Малин Бистрин.

"Март месец беше абсолютно резервиран за туристите от Израел. Те идват за по 5-7 дни в зависимост от полетите. Едни прекрасни туристи. Рязко изтриване на резервации. На всички сме върнали парите и връщаме в момента, защото искаме да сме коректни към тях", каза Бистрин.

Освен отменените резервации хотелиерите в Банско понасят удара и на рязко повишените разходи за електроенергия - над 50 процента, покачването на цените на храните, горивата и водата.

Туристическият бизнес настоява държавата спешно да изработи правила за защита на индустрията при форсмажорни ситуации и поне за два месеца да осигури финансова помощ за персонала, за да се запазят работните места.

"С цел да запазите работните места, защото най-лесното е ние затваряме утре вратите и тези хора отиват на гърба на държавата като безработни. Ако са обезщетени за месец или два със заплатите си, хората ще усетят грижата на държавата към тях, а секторът ще се почувства по-защитен".