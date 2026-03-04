  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +6
Пловдив: +5 / +8
Варна: +3 / +5
Сандански: +9 / +10
Русе: +5 / +7
Добрич: +2 / +4
Видин: +7 / +8
Плевен: +5 / +7
Велико Търново: +2 / +5
Смолян: +0 / +3
Кюстендил: +7 / +9
Стара Загора: +4 / +6

Тръмп: Не ми пука дали Иран ще участва на световното

  • Сподели в:
  • Viber
Тръмп: Не ми пука дали Иран ще участва на световното
A A+ A++ A

Не ми пука дали Иран ще участва на световното първенство. Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп.

Както е известно, след атаките на Америка и Израел над държавата от Близкия изток, участието й на мондиала е под сериозен въпрос.

„Наистина не ме интересува. Мисля, че Иран е една тежко победена страна. Те са останали без сили", заяви Тръмп.

Америка е един от домакините на мондиала през лятото, заедно с Канада и Мексико.

#Доналд Тръмп

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Свят
Последно от Свят

Всички новини от Свят »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?