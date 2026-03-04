Тръмп: Не ми пука дали Иран ще участва на световното
Не ми пука дали Иран ще участва на световното първенство. Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп.
Както е известно, след атаките на Америка и Израел над държавата от Близкия изток, участието й на мондиала е под сериозен въпрос.
„Наистина не ме интересува. Мисля, че Иран е една тежко победена страна. Те са останали без сили", заяви Тръмп.
Америка е един от домакините на мондиала през лятото, заедно с Канада и Мексико.
