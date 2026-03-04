ИЗВЪНРЕДНО Запрянов: Събитията от тази сутрин променят оценката ни за риска - Иран изстреля ракети към Турция

Събитията от тази сутрин променят оценката ни за конфликта, заяви на брифинг в МС военният министър Атанас Запрянов.

Той цитира изстреляни ракети от Иран в посока Турция, както и тези към Кипър от преди два дни - по думите му това дава повод за промяната в оценката на риска от конфликта в Близкия изток за България.

В 13 ч. в Министерството на отбраната ще бъде направен спешен анализ на ситуацията. Министърът ще препоръча на премиера свикване на Съвета по сигурността.

Световните и турските медии до момента не съобщават за удар към Турция от страна на Иран.

„Събитията от тази сутрин променят коренно нашата оценка по отношение на военната операция на САЩ и Израел срещу Иран. По предварителна информация, която се уточнява, са изстреляни балистични ракети за първи път от територията на Иран към Турция и това, както и провокацията преди няколко дни с изстреляните ракети към Кипър, променят коренно оценките, при които беше планирано и обявено, че няма непосредствена заплаха за територията на страната", посочи министърът на отбраната.

Служебният министър освен това е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

Уведомленията са предоставени на комисията по отбрана, съобщи председателят на парламента Рая Назарян в началото на днешното пленарно заседание.

Издадените заповеди са в изпълнение на Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили (ЗППТРБСЧВС).

Вчера (03.03) Запрянов заяви по време на брифинг, че страната ни няма да се включи във военни операции, свързани с напрежението между Израел, САЩ и Ирак. Той каза, че българските военни структури остават фокусирани върху задълженията си в рамките на Алианса.

Запрянов изтъкна, че позицията на страната ни е в синхрон с официалната линия на Пакта, като припомни ясните гаранции на генералния секретар: "НАТО не участва в подобна операция."

В настоящата ситуация на глобалната несигурност военният министър успокои обществото, че страната ни не е застрашена от директно нападение. Според него членството ни в Алианса не ни превръща в автоматична мишена, а точно обратното – осигурява надежден щит срещу външна агресия.

Балистична ракета, изстреляна от Иран и засечена да се насочва към турското въздушно пространство, беше своевременно атакувана и неутрализирана от елементи на противовъздушната и противоракетна отбрана на НАТО, разположени в Източното Средиземноморие, съобщават от Министерството на отбраната на Турция.

Боеприпасът е паднал в област Дортьол в провинция Хатай. Противовъздушната отбранителна система е прехванала заплахата във въздуха. При инцидента няма жертви или ранени, пише още в съобщението.

"Нашата решителност и капацитет да гарантираме сигурността на страната и гражданите ни са на най-високо ниво. Докато Турция подкрепя регионалната стабилност и мир, тя е способна да гарантира сигурността на своята територия и граждани, независимо от кого или откъде идва заплахата. Всяка стъпка, предприета за защита на нашата територия и въздушно пространство, ще бъде предприета решително и без колебание. Припомняме ви, че си запазваме правото да реагираме на всяко враждебно отношение към страната ни. Призоваваме всички страни да се въздържат от действия, които биха могли да разпространят допълнително конфликта в региона. В този контекст ще продължим да се консултираме с НАТО и другите ни съюзници", се посочва още в съобщението

