Самолетът с първите български туристи от Дубай ще кацне във Варна към 15:30 ч.
Самолетът на „България Еър“ с първите български туристи от Дубай вече е над Египет, показват данните на Flightradar24, съобщи TravelNews към 13:30 ч.

Това означава, че полетът вече е на безопасно разстояние от конфликта в Близкия изток. Египет е неутрална и съдейства за евакуирането на туристи през нейната територия.

Очаква се самолетът да кацне на Летище Варна в 15:33 ч., показва разписанието.

Това е чартър на „България Еър“ с туристи на туроператора „Абакс“. Самолетът е излетял тази сутрин в 9:45 ч дубайско време.

На борда има 180 човека от района на Варна и Източна България.

Общо три специализирани полета връщат български граждани от Дубай, Абу Даби и Оман. „Гъливеър“ и „България Еър“, както и на Държавния авиационен оператор са организирани за прибирането на български граждани в сряда и четвъртък – 4 и 5 март.

#Дубай

