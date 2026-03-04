  • Instagram
Правителството назначи Мария Недина за председател на две ключови комисии
Правителството прие Решение, с което определи вицепремиера Мария Недина за председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. С друго решение вицепремиерът Недина е определена за председател на Националната комисия за борба с трафика на хора.

Съгласно законовите разпоредби председател на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на Националната комисия за борба с трафика на хора е заместник министър-председател, определен с решение на Министерския съвет.

Във връзка с Указ № 57 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г. се определя нов председател на двете комисии.

#правителтво

