САЩ започнаха военна операция и в Еквадор

Американските военни започнаха операции с Еквадор, насочени към "определени терористични организации" в латиноамериканската страна, обяви Пентагонът във вторник, отбелязвайки нов фронт в усилията на администрацията на Тръмп за ограничаване на трафика на наркотици.

Южното командване на САЩ заяви в изявление, че действията представляват "мощен пример за ангажимента на партньорите в Латинска Америка и Карибите за борба с бича на наркотероризма" и подчерта, че и двете страни предприемат "решителни действия" срещу групи, за които твърди, че сеят насилие и корупция в цялото полукълбо.

Съобщението изглежда отбелязва разширяване на операция "Южно копие" на администрацията на Тръмп, която досега е убила 151 души при удари по предполагаеми лодки за превоз на наркотици в Източната част на Тихия океан и Карибите.

CNN се свърза с Белия дом за коментар.

Пентагонът не уточни какво ще включват новите операции или върху кои групи ще се фокусират. Кратко видео, публикувано в социалните медии от Южното командване на САЩ, показва хора, качващи се на хеликоптер.



Лос Лобос и Лос Чонерос, две от основните престъпни организации на Еквадор, бяха определени като чуждестранни терористични организации от Държавния департамент на САЩ миналия септември.

Командващият на Южното командване генерал Франсис Л. Донован в изявление похвали въоръжените сили на Еквадор за тяхната "непоколебима ангажираност" и "смелост и решителност" в борбата срещу трафика на наркотици.

Междувременно Министерството на отбраната на Еквадор заяви във вторник в социалните медии, че е започнала "нова фаза срещу наркотероризма и незаконния добив".

"Еквадорските въоръжени сили ще продължат твърдо да се борят с организираната престъпност заедно със стратегически съюзници, за сигурността на еквадорците и мирното бъдеще на нашите семейства", написа министерството в X.

Съобщенията идват ден след като президентът на Еквадор Даниел Нобоа се срещна с Донован и други служители на отбраната от двете страни в Правителствения дворец в Кито, за да координират действията срещу транснационалната организирана престъпност и да укрепят сигурността в полукълбото.

Според еквадорското президентство на срещата са разгледани инициативи за засилване на контрола, обмена на информация и оперативната координация на летищата и пристанищата.

Администрацията на Нобоа поддържа тесни отношения с Вашингтон, фокусирани върху сигурността, чрез споразумения за сътрудничество и интереса на САЩ към създаването на военна база в Еквадор – предложение, което беше отхвърлено на референдум миналия ноември.