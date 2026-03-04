Израел нареди масова евакуация в Южен Ливан

Близкият изток навлиза в нова, критична фаза на военна ескалация. Израелските сили за отбрана наредиха незабавна евакуация на цивилното население южно от река Литани в Ливан, подготвяйки се за мащабни военни действия срещу Хизбула. Паралелно с това, съобщения за масирани въздушни удари идват от иранската столица Техеран, а ключова петролна рафинерия в Саудитска Арабия стана мишена на атака с дронове.



Израелската армия издаде официално предупреждение към жителите на Южен Ливан да се изтеглят на север от река Литани. В официалното изявление се посочва, че всяка сграда, използвана от Хизбула за военни цели, се счита за легитимна мишена.

Действията следват ожесточени престрелки по границата. В района на израелския граничен град Метула се водят тежки сражения с използване на артилерия и автоматични оръжия. Израелската армия прави опити да изтласка подкрепяните от Иран бойци на Хизбула от южните части на Ливан, където групировката продължава да оказва съпротива въпреки разрушената си инфраструктура след войната през 2024 година.

В покрайнините на Бейрут, в района на Хазмие, хотел, приютил разселени семейства, претърпя сериозни щети след нощен израелски удар.

Магай Шебли: "Кому да се доверя? Да вярвам ли на Хизбула или на Израел? Не вярвам на никого. Събудихме се от експлозия и прах. Пожелавам ви да бяхте тук по-рано, за да видите как семействата излизаха с памперси и мляко. Тук нямаме терористи. Мразим ги."



Ситуацията в Иран остава изключително напрегната след мащабните американско-израелски въздушни удари срещу инфраструктурата на режима в Техеран. Местни жители съобщават за десетки експлозии и гъст дим над столицата.

Неназован жител на Техеран: "Все още чувам експлозиите. Не съм сигурен дали просто кънтят в ушите ми, или наистина продължават и в този момент. Уморен съм. Преброих тридесет експлозии днес. Става все по-лошо и по-лошо всеки ден."

Атаките се случват на фона на подготовката за погребението на върховния лидер на Иран Али Хаменей, който беше убит при израелски удар в събота. Независими източници потвърждават, че неговият син Моджтаба Хаменей, сочен за вероятен наследник на поста, е оцелял при атаките.

Напрежението се пренася и в други ключови точки в региона. Министерството на отбраната на Саудитска Арабия потвърди за опит за нападение с дрон срещу рафинерията Рас Танура – най-голямото подобно съоръжение в страната. Първоначалните данни сочат, че атаката не е нанесла материални щети.

Междувременно, гръцка фрегата е разположена край бреговете на Лимасол в Кипър. Военният кораб е част от съвместна операция на Гърция, Франция и Великобритания за противодействие на безпилотни летателни апарати, след като дрон порази британска военновъздушна база на острова. Очаква се към силите да се присъедини и британският разрушител Драгън.