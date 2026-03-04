  • Instagram
Десетки полети са отменени от и до Кипър заради ситуацията в Близкия изток

Десетки полети са отменени от и до Кипър заради ситуацията в Близкия изток
Продължава да се увеличава броя на отменените полети от и до Кипър заради военния конфликт в Близкия изток, както и в контекста на атаката с дронове в понеделник срещу британска база на острова, съобщи на страницата си кипърското издание на гръцкия вестник „Катимерини“.

Според съобщение на компанията оператор на кипърските летища „Хермес Еърпортс“ на главното кипърско международно летище в Ларнака са отменени 24 полета.

Големи въздушни превозвачи като „Бритиш Еъруейз“, „Луфтханза“, „ИзиДжет“ и „Австрийските авиолинии“ изцяло прекратиха полетите до острова.

Кипърското издание „Филелефтерос“ съобщава за отменени полети и на другото международно летище в Пафос.

