КЗП започва проверки по бензиностанциите

КЗП започва проверки по бензиностанциите
Никой военен конфликт не е добър за икономиката, особено когато е толкова близо до нас. Към момента анализът е, че в краткосрочен план не очакваме сътресения, но ситуацията се изменя и вземаме всички превантивни и оперативни мерки, когато и както е необходимо. Това каза на брифинг след заседанието на Министерски съвет Ирина Щонова.

За момента съм разговаряла с Комисията за защита на потребителите да стартират проверки по бензиностанциите. Ще се анализира информацията, за да видим, ако има вдигане на цените, дали то е правомерно. Както вече беше споменато, имаме запаси, които би трябвало да са на старите цени. Законът за еврото ни дава възможност да налагаме санкции от 5000 до 100 000 лева, а при повторно нарушение – до 200 000 лева.

КЗП няма много правомощия в тази сфера, но ще работи с всички останали отговорни институции, като например Комисията за защита на конкуренцията. Вече има среща, ще подаваме информация и към тях и се надяваме те също да бъдат много активни, заяви Щонова.

#бензиностанции

