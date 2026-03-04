Започва ремонт на АМ "Тракия" около Бургас
От 5 март ще започне ремонт в платното за Бургас на 6 км от АМ „Тракия“.
Участъкът между 342-и км и 348-и км е на територията на област Бургас. Ще бъде ограничено движението в едното платно, като превозните средства ще преминават двупосочно в платното за София.
Техническият проект предвижда реконструкция на пътната настилка и ремонт на насипите като за заздравяването им ще се използват геосинтетични материали и ще бъде изградена нова пътна конструкция.
Прогнозният срок за завършване на дейностите в платното е средата на юни 2026 г. Очаква се през есента същата реконструкция да бъде извършена и в платното за София.
