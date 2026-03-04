МВР: Засега няма миграционен натиск заради войната в Близкия изток

Към днешна дата на практика няма миграционен натиск. По време на регулярния брифинг в МВР днес сутринта ни информираха за едно задържано лице на границата на вход, нула във вътрешността на страната и нула на изход. Това каза на брифинг след заседанието на Министерски съвет служебният министър на вътрешните работи Иван Анчев.



Като държава нямаме основание да се притесняваме от завишен миграционен натиск във връзка с регионални военни кризи, които евентуално биха имали някакво отражение върху България. Това трябва да бъде ясно заявено на обществото, за да не се будят тревоги. В краткосрочен и в средносрочен план също не виждаме да има завишен миграционен риск. Разбира се, това зависи от развитието на ситуацията в Иран и като цяло, в Близкия изток. Мога смело да заявя, че това, на което бяхме свидетели през 2015 г., няма да се повтори, посочи Анчев.

Искам да ви уверя, че МВР и всички съпричастни държавни институции, включително и специалните служби, наблюдаваме тези процеси и ако преценим, че е необходимо, ще предприемем адекватни мерки – имаме всички ресурси и методологията за това, не трябва да има притеснение в обществото, добави зам.-вътрешният министър.