Три нови изкусителки влязоха в "Ергенът" и втрещиха с интимни желания

Новите участнички Санта Китана, Кати и Марая нажежиха до червено страстите още с влизането си в романтичното риалити „Ергенът“. Трите изкусителки не губиха време и още в първите минути отправиха провокативни реплики към тримата ергени.

Санта Китана, за която още миналото лято се появиха информации, че публикува еротично съдържание в платформата OnlyFans, коментира с усмивка необичайната ситуация – да се озове в компанията на трима мъже и още две жени, предава Шоу Блиц.

Зрителите забелязаха, че единствено тя не споменава възрастта си, нито кой знае колко подробности за себе си, но интернет потребителите бързо развенчаха мистерията. През 2019 г. варненката Кристина Шидерова, както е истинското ѝ име, участва в "България търси талант", но не успява да продължи твърде напред в шоуто. Тогава тя е на 25 години.

Малко след това Кати също реши да внесе допълнителна доза провокация. „Може всички да направим една голяма оргия и да приключим с тая драма“, заяви тя, което видимо изненада ергените.

Реакцията не закъсня – Кристиян призна, че ситуацията го е смутила и в един момент дори се пошегува, че може би е по-добре всички да си бъдат вкъщи.

По-късно разговорът премина в по-лична посока. Кати разказа за последната си връзка, която продължила две години и половина с доста по-възрастен мъж. По думите ѝ той я издържал и я изненадвал с подаръци и пътувания, но връзката се оказала токсична.

„Била съм с бедни мъже, проблем е, когато не забогатяват“, каза тя, като допълни, че не се смята за материалистка.

Кати призна още, че в миналото е опитвала да „купува любов и приятели“, но често именно тя излизала разочарована от тези отношения.

В края на вечерта участниците трябваше да участват в игра, която да покаже кои двойки си подхождат най-много.

Резултатът изненада мнозина – Стоян и Санта Китана се оказаха съвпадение, което им осигури първа среща насаме.