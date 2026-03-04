Депутати поискаха Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност

Заради ескалацията на напрежението в Близкия изток депутати предупреждават за реална заплаха за националната сигурност на България и настояват президентът Илияна Йотова да свика Консултативния съвет за национална сигурност, за да бъдат обсъдени рисковете и необходимите мерки.

Няма опасност пред националната сигурност на България във връзка с конфликта в Близкия изток. Следим под лупа развитието на обстановката, непрестанен е диалогът между институциите. Това заяви на 2 март президентът Илияна Йотова пред журналисти. Президентската институция първа призова за деескалация на конфликта и връщане на масата на преговорите, заяви още тя.

България се намира в непосредствена близост до два въоръжени конфликта, а ескалацията в Близкия изток създава „реален риск за нашата сигурност“. Това заявява в позиция във Facebook Румен Радев.

По думите му „този в Близкия изток се разраства мълниеносно и вече обхваща целия регион“, като подчертава, че „ударите срещу Иран създават реален риск за нашата сигурност“. Радев изразява тревога от „пасивното поведение на служебния кабинет, който омаловажава рисковете и не предприема належащите в такива случаи мерки“.

Президентът обръща внимание и на икономическите последици от конфликта, като отбелязва, че „войната в Залива вече промени драстично цените на нефта и природния газ и в близко бъдеще те няма да се върнат на старите нива“.

В позицията си той настоява за конкретни действия от страна на изпълнителната власт. Според него „неотложно е кабинетът да провери резервите от суров петрол, течни горива и газ“, както и да бъде „проверена цялата номенклатура на държавния резерв“. Радев предупреждава, че „рискът от дефицити на всички нива е реален“ и той „трябва да бъде прогнозиран и смекчен с изпреварващи действия“.

Държавният глава акцентира и върху възможен нов миграционен натиск, като посочва, че „България е първата европейска страна по пътя на миграцията от Близкия изток“ и трябва да постави въпроса на следващия Европейски съвет. По думите му проблемът „изисква европейска координация и превантивни действия“.

Сред останалите препоръки са преглед и актуализация на плановете за охрана на държавната граница, повишаване на бдителността и преглед на плановете за борба с тероризма. Радев подчертава още, че атаките с дронове и балистични ракети в близост до региона налагат обсъждане на защитеността на стратегическите обекти и разработване на механизми за противодействие, включително планове за развръщане на допълнителни сили за противовъздушна отбрана.

В заключение той заявява, че кабинетът трябва да овладее „спекулативния ръст на цените, който е следствие от форсираното въвеждане на еврото и слабата готовност на българските институции за борба със спекулата“.

За първи път и безпрецедентно територията на България се превръща в плацдарм, който реално може да бъде ударен, това заяви лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов. Малко преди това председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви в пленарна, че служебният министър на отбраната Атанас Запрянов е уведомил парламента, че е издал заповеди, с които е разрешил преминаването на през въздушното пространство и пребиваването на територията на България на съюзнически и чужди въоръжени сили и средства.

"Със своите действия служебното правителство създава притеснения и страх в обществото", посочи Костадинов.

По думите му към момента всичко се крие и те ще поискат повече информация за случващото се. От "Възраждане" призовават президента Илияна Йотова да свика Консултативен съвет по национална сигурност.

"Тя каза, че няма да свика КСНС, което означава, че тези хора крият информация. Тя не отговори на нас, а на медиите", каза той и допълни: "Видяхте, че други държави, които са много по-далече от България във военния конфликт, като Испания, отзоваха американските самолети".

Според лидера на "Възраждане" военният министър лъже: "Няма учение нито на НАТО, нито на американската армия. Тези учения се планират година по-рано. Това, което се случва в момента, е заплаха за националната сигурност".

Считам, че правителството е длъжник на държавата и гражданите, защото на този етап по-скоро се държи като туроператорска компания. Това каза депутатът от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Борислав Гуцанов за действията на служебния кабинет относно ситуацията в Близкия изток.

Първостепенна задача е прибирането на нашите съграждани, каза Гуцанов.

Трябва да се помисли дали президентът да не свика Консултативния съвет за национална сигурност „в тази безкрайно тежка ситуация, но нека правителството да си свърши своята работа“, коментира депутатът.

По неговите думи служебният кабинет трябва да следи цената на петрола, да внимава за евентуална миграционна вълна и да има подготовка за дейности, насочени срещу страната ни.

Хубаво е президентът Илияна Йотова да свика Консултативен съвет за национална сигурност, каза пред журналисти в кулоарите на парламента депутатът от парламентарната група (ПГ) на „Има такъв народ“ (ИТН) Станислав Балабанов. Коментарът му е по повод ситуацията в Близкия изток.

Като консервативна партия ИТН е загрижена за това как ще се справи България с евентуален мигрантски натиск, който може да бъде отпушен заради този конфликт, добави Балабанов.

Отидете и питайте Надежда Нейнски (министър на външните работи, бел. авт.) и министъра на отбраната, които миналата седмица в парламента излъгаха за ситуацията в Иран, заяви председателят на ПГ на ИТН Тошко Йорданов.