Гуцанов: Правителството се държи като туроператорска компания

Считам, че правителството е длъжник на държавата и гражданите, защото на този етап по-скоро се държи като туроператорска компания. Това каза депутатът от парламентарната група на „БСП – Обединена левица“ Борислав Гуцанов за действията на служебния кабинет относно ситуацията в Близкия изток.

Първостепенна задача е прибирането на нашите съграждани, каза Гуцанов.

Трябва да се помисли дали президентът да не свика Консултативния съвет за национална сигурност „в тази безкрайно тежка ситуация, но нека правителството да си свърши своята работа“, коментира депутатът.

По неговите думи служебният кабинет трябва да следи цената на петрола, да внимава за евентуална миграционна вълна и да има подготовка за дейности, насочени срещу страната ни.