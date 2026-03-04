Блокирана българка на Малдивите: МВнР ни каза, че няма задължение към нас!

"Операция Оцеляване". Така определят ситуацията, в която са попаднали, българи, блокирани на Малдивите.

Те твърдят, че не са паникьосани и разбират сложната ситуация в региона, както и това, че въздушните коридори се затварят, полети се отменят, а цели маршрути се преначертават за часове.

"Но вече четвърти ден около сто български граждани са блокирани в Мале, столицата на Малдивите. И просто чакат. Чакат полет. Чакат решение. Чакат държавата си", пише във Фейсбук една от потърпевшите Nush Kresteva.

Критики към реакцията на България

"Разбираме как изглежда ситуацията отстрани. За някои вероятно сме просто „едни хора, отишли на Малдивите, които сега се оплакват“. Но това е грешната перспектива. Да си позволиш почивка не те прави по-малко гражданин. Не те прави по-малко българин. И не отменя правото ти държавата ти да стои зад теб, когато имаш нужда от помощ. Гражданството не се измерва в цената на самолетния билет. То е връзката между държава и човек. И тази връзка би трябвало да работи и когато човекът е далеч от дома", пише българката.

Тя уточнява, че преди два дни е провела телефонен разговор с външния заместник-министър Велизар Шаламанов като е искала да го информира каква е реалната ситуация на място.

"Първият отговор, който получих, беше: Българската държава няма задължение да ни прибира, защото сме пълнолетни граждани, които са отишли на почивка", пише възмутена тя.

"След това ми беше обяснено, че държавата може да предложи консулска защита. На практика това означаваше един имейл от консулството ни в Делхи, който ни съветва да се свържем с авиокомпанията и да търсим алтернативни полети. С други думи, да правим това, което вече правим сами", допълва българката.

Действията на останалите държави

Тя уточнява, че сънародниците ни на Малдивите наблюдават как действат други държави.

"Италианска група, блокирана в региона, още на 2-ри март успя да организира чартърен полет с подкрепата на държавата си, който да ги прибере. По техния пример започнахме да търсим решение. Свързахме се с частни авиационни компании, направихме проучване и намерихме реални варианти за чартърен самолет. Единственото, което поискахме от България, беше да поеме финансово този полет, за да могат българските граждани да се приберат. Последва тишина", пише тя.

Българката е разбрала, че България вече е осигурила самолети за евакуация на граждани от Близкия изток, "които към онзи момент чакаха разрешение за въздушен коридор".

"Попитах: Не може ли докато чакат този коридор, един от тези самолети да бъде изпратен до Малдивите, за да прибере българските граждани тук? Отговор нямаше. Самолет не беше изпратен. Сега знаем, че тези самолети отиват да прибират съгражданите ни от Близкия изток. Разбираме, че те са приоритет и тази опция явно вече съвсем не е валидна за нас…", споделя още тя.

По думите й докато ние чакаме, други държави действат.

"Обединените арабски емирства организират полети, които качват само техни граждани. Италия подпомага евакуации с чартърни самолети. Великобритания и САЩ активират извънредни полети за гражданите си. Техните граждани не търсят сами решение. Държавите им го осигуряват.

Днес имахме билети за полет на Emirates до Дубай. Купихме ги просто за да стигнем някъде, откъдето може да има път към Европа. На летището в Мале служителка ни обясни, че този полет вече е изцяло резервиран от администрацията на Обединените арабски емирства, за да прибере само граждани и резиденти на ОАЕ. Тя се извини многократно. Каза, че ще ни върнат парите. Каза, че можем да кандидатстваме дори за покриване на разходите по хотела, докато ни намерят друг полет. ОАЕ прибират своите граждани. А България…ни пожелава успех да си намерим полет. Само че полети няма", пише жената.

Тя споделя, че местните хотели са започнали да вдигат цените, защото разбират, че има блокирани туристи.

"Държавата не се измерва с територия. Понякога тя се измерва с едно решение. Да помогнеш. Или да се направиш, че не те засяга", завършва тя.