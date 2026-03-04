Политолог: Поредица от избори, за да укрепне проектът на Радев

Очаквано президентът Румен Радев (мандат 2017-2026) се регистрира за изборите на 19 април с коалиция “Прогресивна България”. За регистрацията в ЦИК Радев не отиде лично, а вместо него тази функция иззе съветникът му Гълъб Донев.

Политологът Георги Киряков коментира, че "трудно може да се направи" извод, че "Прогресивна България" може да предложи прогрес в политически план, "виждайки партиите, които участват при създаването на коалицията”.

"По отношение на заявките - чували сме ги многократно през годините. Говоря за бившия президент Радев, заявките му за политики и за политическо бъдеще на неговата формация. Чували сме ги и от предишни опити за промяна на статуквото в българския политически живот. Най-важно в тази ситуация е дали всъщност се цели прогрес на българската политика или поредна мимикрия на определени групи хора, които търсят политическо представителство през лица като Румен Радев, а преди това - през лица като Бойко Борисов, а преди това - през лица като Симеон Сакскобурготски”, коментира пред БНР Киряков.

Относно заявката на Радев за "демонтиране на олигархично-корупционния модел", политологът припомни, че това сме го слушали многократно. “Да не се връщам и на най-ново време, в което една от партиите, които участваха в последната коалиция - ИТН, също обещаваше "изчегъртване" на Бойко Борисов от политиката и демонтаж на корупционния модел".

Според Киряков, Радев не губи от мълчанието си в политическото пространство. Политологът направи паралел със Симеон Сакскобурготски и други политически фигури, печелили от мълчанието. Експертът очаква Радев да е по-предпазлив и, за разлика от Сакскобурготски, да не излезе със заявка в какъв период ще "промени хода на историята на българската политика”.

Коалицията на Радев

"Досега това, което се вижда, не кореспондира с обещанието за нов тип политика с нови лица. Това са добре познати хора с добре познати политически действия. Някои от тях са дори спорни. Доколкото имам спомен, по време на управлението на служебния кабинет на Гълъб Донев се сключи договора с "Боташ", примерно. Така ли си представя Радев разграждането на системата и борбата с олигархията", попита политологът и заяви, че е малко вероятно друг нов играч да успее да прескочи 4-процентната бариера”, коментира Киряков.

Според него появата на нов играч няма да доведе до сериозно разместване в сегашните нагласи на избирателите.

Попитан кой от евентуално сигурните участници в следващия парламент е най-близо до идеите на Радев, Киряков споделя, че ако президентът иска да осъществи идеята си за разграждане на модела, ще трябва да се коалира с ПП-ДБ.

“Ако иска нещо друго, което стои зад фасадата на това, което заявява в момента, то може да се коалира с всички останали проруски партии в българския парламент. Знаем кои са. Зависи и в какви конфигурации ще попаднат. Това са ключовите въпроси, на които предстои наистина да се отговори, но това са двете алтернативи - или промяна на посоката на България от евроатлантизъм към някаква форма на приемане на друга, алтернативна геополитическа линия, или наистина желание за разграждане модела и компромис с тази линия, която така или иначе той ще следва по някакъв начин, имайки предвид действията му и думите му като президент”, каза още политологът.

Киряков все пак подчерта, че това е само хипотеза и може би трябва да се подготвим за поредица от предсрочни парламентарни избори, за да може да укрепне проекта на Радев - да се види какъв е потенциалът му, да се видят хората и идеите му. Второто важно нещо е - да има време да създаде своя собствена партия.