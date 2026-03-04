Съвети за домакините: Как правилно да почистите еър фрайъра си?

Еър фрайърът се превръща в един от най-предпочитаните кухненски уреди – бърз, удобен и по-здравословен начин за приготвяне на храна. Но за да работи ефективно и да не пренася миризми или замърсявания, е важно да се почиства редовно и правилно.

⚡Изключете уреда и го оставете да изстине

Преди да използвате почистването, винаги изключвайте еър фрайъра от електрическата мрежа. Изчакайте да изстине напълно, за да избегнете изгаряния или повреди.

🧺 Извадете кошницата и тавата

Повечето еър фрайъри имат подвижни части като кошница и тава. Извадете ги изключително и отстранете остатъците от храна и мазнини.

🧼 Измий подвижните части

Използвайте топла вода, мек препарат за съдове и гъба. Не търкайте агресивно, за да не повредите незалепващото покритие. Ако има засъхнали мазнини, накиснете частите за 10–15 минути.

🧽 Почистете собствеността на уреда

С помощта на влажна кърпа внимателно почистете вътрешната част. Ако има натрупана мазнина около нагревателя, можете да използвате мека четка, но бъдете внимателни да не повредите елементите.

✨ Почистете външната част

Избършете външната повърхност с влажна кърпа или микрофибър. Това ще промени праха и мазните отпечатъци.

🌬️ Оставете всичко да изсъхне добре

След почистване оставете всички части, за да изсъхнете напълно, преди да сглобите уреда. Влагата може да повлияе на работата му или да причини неприятни миризми.

💡 Полезни съвети

Почиствайте еър фрайъра след всяка употреба или поне редовно

Не използвайте метални гъби или абразивни препарати

Може да използвате хартия за печене или оценени подложки, за да намалите замърсяването

Проверявайте инструкциите на производителя за специфични указания

🏁 Правилната поддръжка на еър фрайъра е ключът към дълготрайна употреба и вкусна, здравословна храна. С малко усилие след всяко готвене ще сте спестите време и ще поддържате кухнята си чиста и подредена.