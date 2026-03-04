  • Instagram
Андрей Гюров: Първата група българи, които евакуираме от Близкия изток, са на път към вкъщи

Андрей Гюров: Първата група българи, които евакуираме от Близкия изток, са на път към вкъщи
Първата група български граждани, които евакуираме от Близкия изток, са на път към вкъщи. Това заяви в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Андрей Гюров.

#Андрей Гюров

