Андрей Гюров: Първата група българи, които евакуираме от Близкия изток, са на път към вкъщи
Първата група български граждани, които евакуираме от Близкия изток, са на път към вкъщи. Това заяви в началото на заседанието на Министерския съвет премиерът Андрей Гюров.
