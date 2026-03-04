  • Instagram
Бензинът А95 и дизелът са поскъпнали със съответно 0,80 и 1,56 на сто на седмична база

Повишение в цените на горивата в България за изминалата седмица се отчита при бензина А95 и дизела, докато бензинът А100, метанът и пропан бутанът се задържат без промяна на фона на поскъпването на петрола на световните пазари след избухването на войната на САЩ и Израел срещу Иран, сочат данните на специализираната платформа "Фюело" (Fuelo).

За последната седмица най-масовият бензин А95 е повишил цената си с 0,01 евро за литър или 0,80 на сто с тенденция на поскъпване, сочат данните на платформата. На 25 февруари литър от този вид гориво се е продавал по 1,25 евро за литър, на 28 цената му е нараснала до 1,26 евро, като такава се задържа и към днешния ден.

Според данните на "Фюело" за последната седмица дизелът е поскъпнал с 0,02 евро за литър или с 1,56 процента, като и при него тенденцията е за поскъпване.

На 25 февруари дизелът се е продавал по 1,28 евро за литър, а на 27 февруари - по 1,29 евро. Цената на този вид гориво днес вече е 1,30 евро за литър.

При бензин A100 се наблюдава застой в цената за последната една седмица. На 25 февруари е струвал 1,47 евро за литър, на 27 и на 28 февруари е поскъпнал до 1,48 евро, но към днешна дата средната му цена отново е 1,47 евро за литър.

Няма промяна на цената и при метана и пропан бутана. Метанът се търгува по 1,13 евро на килограм, а пропан бутанът - по 0,58 евро за литър, сочат данните на специализираната платформа, цитирани от БТА.

