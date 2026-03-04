Крехки свински ребра с ароматна гарнитура

Крехките свински ребра са класическо ястие, което съчетава богат вкус, способност и апетитна коричка. Приготвени правилно, те буквално се разпадат от костта и се комбинират отлично с разнообразни гарнитури – от печени картофи до пресни салати. В тази рецепта ще разгледаме как да постигнете перфектен баланс между подправки, текстура и аромат.

🧾 Необходими продукти

За ребрата:

1–1,5 кг свинска ребра

3 с.л. зехтин

3 скилидки чесън (пресован)

1 ч.л. червен пипер

1 ч.л. пушен пипер (по желание)

1 ч.л. черен пипер

1 ч.л. сол

1 ч.л. сух риган или мащерка

2 с.л. мед или кафяв захар

3 с.л. барбекю сос

За гарнитурата:

500 г картофи

2 моркови

1 глава лук

2 с.л. зехтин

сол и подправки на вкус (розмарин,мащерка)

👨‍🍳 Начин на приготвяне

Подготовка на ребрата

Измий и подсушете ребрата. Смесете зехтина, чесъна, подправките, меда и барбекю соса. Намажете добре месото от всички страни и го оставете да се маринова поне 1 час (най-добра една нощ в хладилника).

Печене

Загрейте фурната на 160°C. Увийте ребрата във фолиото и ги печете около 2–2,5 часа. Това бавно готово ще направи месото изключително крехко.

След това махнете фолиото, намажете с още малко сос и запечете за още 10–15 минути на 200°C, за да получите златиста коричка.

Приготвяне на гарнитурата

Нарежете картофите и зеленчуците. Овкусете със зехтин, сол и подправки. Печете ги в отделна тава на 180°C за около 40 минути, като разбърквате от време на време.

🍽️ Сервиране

Поднесете ребрата топли, гарнирани с печените зеленчуци. По желание добавете свежа салата или сос по избор. Това ястие е идеално както за семейна вечеря, така и за оценени поводи.

💡 Съвети за перфектен резултат

Не бързайте – бавното печене е ключът към крехкостта.

Мариноването за по-дълго време подобрява вкуса значително.

Може да добавите малко бира или булон във фолиото за допълнителна личност.

За опушен вкус използвайте пушен пипер или течен дим.