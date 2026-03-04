Крехки свински ребра с ароматна гарнитура
Крехките свински ребра са класическо ястие, което съчетава богат вкус, способност и апетитна коричка. Приготвени правилно, те буквално се разпадат от костта и се комбинират отлично с разнообразни гарнитури – от печени картофи до пресни салати. В тази рецепта ще разгледаме как да постигнете перфектен баланс между подправки, текстура и аромат.
🧾 Необходими продукти
За ребрата:
1–1,5 кг свинска ребра
3 с.л. зехтин
3 скилидки чесън (пресован)
1 ч.л. червен пипер
1 ч.л. пушен пипер (по желание)
1 ч.л. черен пипер
1 ч.л. сол
1 ч.л. сух риган или мащерка
2 с.л. мед или кафяв захар
3 с.л. барбекю сос
За гарнитурата:
500 г картофи
2 моркови
1 глава лук
2 с.л. зехтин
сол и подправки на вкус (розмарин,мащерка)
👨🍳 Начин на приготвяне
Подготовка на ребрата
Измий и подсушете ребрата. Смесете зехтина, чесъна, подправките, меда и барбекю соса. Намажете добре месото от всички страни и го оставете да се маринова поне 1 час (най-добра една нощ в хладилника).
Печене
Загрейте фурната на 160°C. Увийте ребрата във фолиото и ги печете около 2–2,5 часа. Това бавно готово ще направи месото изключително крехко.
След това махнете фолиото, намажете с още малко сос и запечете за още 10–15 минути на 200°C, за да получите златиста коричка.
Приготвяне на гарнитурата
Нарежете картофите и зеленчуците. Овкусете със зехтин, сол и подправки. Печете ги в отделна тава на 180°C за около 40 минути, като разбърквате от време на време.
🍽️ Сервиране
Поднесете ребрата топли, гарнирани с печените зеленчуци. По желание добавете свежа салата или сос по избор. Това ястие е идеално както за семейна вечеря, така и за оценени поводи.
💡 Съвети за перфектен резултат
Не бързайте – бавното печене е ключът към крехкостта.
Мариноването за по-дълго време подобрява вкуса значително.
Може да добавите малко бира или булон във фолиото за допълнителна личност.
За опушен вкус използвайте пушен пипер или течен дим.
