Цените на петрола скочиха, борсовите индекси паднаха: Тръмп не успя да успокои паниката покрай Ормузкия проток

Глобалните финансови пазари продължават да бележат загуби в сряда, тъй като инвеститорите остават разтревожени въпреки уверенията на президента на САЩ Доналд Тръмп, че Вашингтон е готов да осигури военноморско ескортиране на танкерите, преминаващи през Ормузкия проток. Американските военни също заявиха, че в момента няма ирански кораби в района на Арабския залив, Ормузкия проток или Оманския залив, след като от уикенда бяха унищожени 17 ирански съда, включително подводница.

Повишената волатилност се дължи на ударите на САЩ и Израел по ирански цели на 28 февруари и последващите ирански ответни атаки срещу регионалната нефтена и газова инфраструктура. Иран обяви Ормузкия проток за затворен, ефективно спирайки трафика през стратегическия коридор, който обикновено обработва около една пета от световните доставки на петрол и значителни обеми втечнен природен газ. Въпреки че водният път остава технически отворен, движението на танкерите е почти спряло заради рискове за сигурността и високи застрахователни разходи.

Цените на петрола продължиха да се покачват. Брентът се повиши с 1,4% в сряда до 82,53 долара за барел, след като предходния ден нарасна с около 7% и в началото на седмицата временно скочи с до 13%. Европейските цени на газа отбелязаха най-голямото еднодневно увеличение от началото на войната в Украйна, скачащи с повече от 50% в понеделник. Фючърсите за месец напред на холандския TTF нараснаха с почти 39% във вторник, достигайки €61,77 за мегаватчас, най-високото ниво от началото на 2023 г.

Акциите в Азия регистрираха сериозни спадове. Индексът Kospi в Южна Корея се срина с до 12%, което доведе до временно спиране на търговията и отбеляза най-рязкото му дневно падане от 2008 г. Японският Nikkei 225 падна с 3,9%, китайският CSI 300 с 1,3%, а индийският Nifty 50 с 2%. В Залива борсовите пазари в Дубай и Абу Даби отвориха за първи път след удари през уикенда, с първоначални загуби от 4,7% и 3,5% съответно. Фючърсите сочат слаб старт на Уолстрийт.

Главният изпълнителен директор на Goldman Sachs, Дейвид Соломон, заяви в Сидни, че пазарите вероятно ще се нуждаят от няколко седмици, за да оценят напълно икономическите последствия от водената от САЩ военна операция. Той отбеляза, че геополитическите шокове обикновено водят до ограничени финансови последици, освен ако не засягат съществено перспективите за растеж, като средносрочната тенденция остава несигурна.

Сигурността на морските пътища се засили. Агенцията за морска търговия на Великобритания съобщи за инциденти, засягащи кораби в района на ОАЕ и Оман. Над 150 кораба, включително танкери за петрол и втечнен природен газ, са закотвени в и около протока. Основните морски застрахователи – сред които Gard, Skuld, NorthStandard, London P&I Club и American Club – са прекратили покритието за военни рискове в Залива от 5 март, принуждавайки корабоплавателните компании да търсят алтернативни полици на значително по-високи премии.

Регионалната енергийна инфраструктура също е засегната. Saudi Aramco временно затвори най-голямата си вътрешна рафинерия след удар от ирански дронове. QatarEnergy спря производството на втечнен природен газ след нападения на две ключови газови съоръжения. В ОАЕ беше съобщен пожар в индустриален нефтен обект във Фуджайра след засечена дрон атака.

Анализаторите предупреждават, че по-нататъшното насочване към енергийни обекти ще представлява по-голяма заплаха от самото спиране на корабоплаването. ING посочва, че може да последват продължителни прекъсвания, ако бъдат повредени допълнителни съоръжения. Междувременно Deutsche Bank отбелязва, че скоковете в цените са концентрирани върху краткосрочни енергийни договори, което подсказва, че инвеститорите все още не очакват продължителна криза.

Bridget Payne от Oxford Economics заяви, че пазарът на петрол разполага с достатъчни буфери за доставка, като допълнителният производствен капацитет в Саудитска Арабия и ОАЕ може да компенсира загубите от Иран. Тя прогнозира, че средната цена на Брент през второто тримесечие ще бъде около 79 долара за барел, преди да спадне, в сравнение с прогнози за 100 долара, свързани с продължителен конфликт. Тя обаче предупреди, че преориентирането на доставките може да замести само около една трета от обичайните обеми, преминаващи през Ормуз.

Азиатските икономики изглеждат особено потърпевши. През 2024 г. 84% от суровия петрол и 83% от втечнения газ, преминаващи през протока, са били предназначени за Азия, като основни получатели са Китай, Индия, Япония и Южна Корея. Китай, който внася почти 90% от санкционирания ирански петрол, разчита на протока за около половината от общия си внос на петрол. Въпреки че иранският петрол представлява около 11% от вноса на Китай, продължителното затваряне на Ормуз ще има по-широки последици. Анализаторите посочват, че тази зависимост дава на Пекин силен стимул да насърчава стабилност в регионалния енергиен поток.

Европа също се изправя пред нарастващи рискове. Еврото отслабва спрямо долара заради опасения, че по-високите енергийни цени могат да стимулират инфлация и да подкопаят крехкото възстановяване на блока. С прекъсването на доставките на втечнен газ от Катар, европейските купувачи могат да бъдат принудени да се конкурират с Азия за обеми, усложнявайки усилията за запълване на газовите хранилища след студената зима. Наблюдателите отбелязват, че мащабът и продължителността на загубите зависят от степента на щетите по инфраструктурата и колко дълго ще остане ограничен морският транспорт.

Въпреки нарастващото напрежение, някои анализатори смятат, че сегашната динамика на цените предполага очакване за временен шок, а не за продължителна енергийна криза.