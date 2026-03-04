Десислава Радева за „Прогресивна България“: Мене ме нема в целата схема

За протокола - "мене ме нема в целата схема", както пеят ЪпсурТ. Обръщайте се към съпредседателите или към "онзи, на когото името не бива да се споменава" (това по Хари Потър). Успех!" - с тези думи бившата първа дама Десислава Радева коментира коалицията "Прогресивна България".

На 2 март беше регистрирана коалиция "Прогресивна България", която се представлява от Гълъб Донев и Димитър Стоянов. В нея влизат формациите „Социалдемократи“ на Елена Нонева, „Социалдемократическа партия“ на Тодор Барболов и „Движение нашия народ“, оглавявана от Атанас Калчев.

Това е коалицията, с която Румен Радев ще се яви на парламентарните избори през април.

„Прогресивна България“ е отговорът на очакванията на българите за демонтиране на олигархичния корупционен модел. На апела на мълчаливото мнозинство за свобода, солидарност и справедливост. За развитието на България като модерна и демократична европейска държава“, описа я доскорошният президент.