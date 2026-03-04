Пети ден от войната в Близкия изток: Бойните действия се разширяват, жертвите нарастват

Конфликтът между Съединените щати, Израел и Иран навлезе в петия си пореден ден, като бойните действия се засилват в целия Близък изток. Това, което започна като координирана американско-израелска кампания срещу ирански цели, се превърна в по-широка регионална конфронтация, белязана от постоянни ответни удари, нарастващи жертви и засилващи се глобални последици.

Ескалация в Иран

Президентът на САЩ, Доналд Тръмп, обяви нови съвместни удари срещу допълнителни цели от иранското ръководство, заявявайки, че досега са поразени между 1 700 и 2 000 обекта. Той описа военните способности на Иран - от военноморски активи до системи за противовъздушна отбрана - като до голяма степен неутрализирани. Централното командване на САЩ потвърди мащаба на операцията.

Въпреки това иранските ракетни и дронови атаки продължават. Според базираната в САЩ Агенция за новини на активистите за правата на човека, повече от 1 000 души, включително деца, са загинали в Иран от началото на ударите, като данните остават непотвърдени. Също така Иранското дружество на Червения полумесец съобщи за най-малко 787 жертви вследствие на съвместните американско-израелски атаки.

След смъртта на върховния лидер аятолах Али Хаменей при първата вълна от удари, висши ирански представители проведоха виртуални срещи, за да определят негов наследник. Сред възможните кандидати е синът му Моджтаба Хаменей, но местонахождението им остава неясно.

Нови разкрития сочат, че Израел е проникнал в инфраструктурата за видеонаблюдение в Техеран още преди години, като е хакнал пътни камери и е изградил обширна разузнавателна мрежа, използвана в настоящата кампания.

Разширяване на конфликта в региона

Сирени за въздушна тревога многократно прозвучаха в Израел, включително в Йерусалим и Тел Авив, принуждавайки жителите да се укрият, след като ирански ракети задействаха системи за прихващане. Силни експлозии бяха чути в различни райони, като отломки паднаха близо до Бейт Шемеш. Израелските служби за спешна помощ съобщиха, че няма данни за жертви при последната вълна.

Израел разшири операциите си в Ливан, нанасяйки удари по позиции на „Хизбула“ и издавайки предупреждения за евакуация на няколко села. В Техеран експлозии разтърсиха столицата, както и градове като Карадж и Исфахан. Израелската армия заяви, че е атакувала обекти, свързани с милицията „Басидж“ и командването на вътрешната сигурност на Иран. Ирански източници съобщиха, че сухопътни сили на Революционната гвардия са влезли в преки бойни действия, включващи 230 дрона и военноморски операции срещу американски военни кораби.

Държавите от Персийския залив също са подложени на продължаващи ответни атаки. Саудитска Арабия прихвана две крилати ракети над ал-Хардж, а Кувейт съобщи, че е унищожил няколко враждебни въздушни цели в своето въздушно пространство. Обединените арабски емирства и други страни от региона също задействаха отбранителни системи на фона на продължаващите ракетни и дронови удари, което поражда опасения относно устойчивостта на техните системи за противовъздушна отбрана.

Удари по американски обекти и глобални сътресения

Ирански удари засегнаха обекти, свързани със САЩ в региона, което накара Вашингтон да затвори посолствата си в Саудитска Арабия, Кувейт и Ливан. Поразени бяха съоръжение на ЦРУ в Саудитска Арабия и голяма американска база в Катар. Несъществен персонал на САЩ в няколко държави от Близкия изток получи нареждане да напусне.

Войната сериозно наруши международните пътувания. Голяма част от въздушното пространство в региона остава затворено, оставяйки хиляди пътници блокирани. Хиляди полети са отменени. Тръмп призна, че преди началото на ударите не е имало предварително изготвена стратегия за евакуация на американците в региона, но заяви, че в момента се организират операции по извеждане на гражданите на САЩ. Европейски правителства провеждат паралелни евакуационни действия.

От началото на конфликта са загинали шестима американски военнослужещи, като американски представители посочват, че броят може да нарасне.

Политически и икономически последици

Във Вашингтон продължават политическите разногласия. Очаква се Сенатът на САЩ да гласува резолюция, изискваща одобрение от Конгреса за продължаване на военните действия, като подобна мярка е планирана и в Камарата на представителите.

Енергийните пазари реагираха остро. Цените на петрола и природния газ се повишиха рязко, докато фондовите пазари отбелязаха спад, след като ограниченията в Ормузкия проток сериозно нарушиха износа от един от ключовите енергийни региони в света.

Оправдания и противоречия

Американски и израелски представители изтъкват различни мотиви за започването на кампанията, включително необходимостта да се предотврати придобиването на ядрено оръжие от Иран и аргументи за превантивна самоотбрана. В същото време ядрената агенция на ООН заяви, че Иран не е бил на прага на създаване на атомно оръжие. Оценки на американското разузнаване сочат, че Техеран не би могъл да разработи междуконтинентална балистична ракета преди 2035 г., ако реши да преследва подобна програма.

Въпреки твърденията от Вашингтон, че ядрената инфраструктура на Иран вече е била неутрализирана, бойните действия продължават без видими признаци на деескалация.