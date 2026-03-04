584 юристи се борят за 30 места за младши съдии

Близо 600 юристи се изправят в оспорвана надпревара за едва 30 позиции за младши съдии в различните окръжни съдилища на страната. Точната бройка от 584 допуснати кандидати стана ясна след публикуването на официалните списъци от Висшия съдебен съвет (ВСС).Мащабът на интереса към професията означава, че средно за едно свободно място ще се борят по 20 души. "Реално обаче за някои позиции интересът е по-голям, което прави и конкуренцията по-ожесточена", отбелязват в своя анализ от вестник "Сега", които първи съобщиха за разпределението на кандидатите.

Очаквано, най-голям брой свободни щатове са концентрирани в столицата. Софийският градски съд е обявил цели 16 места за младши магистрати, което представлява повече от половината от общия капацитет за страната в настоящия конкурс.

Останалите позиции са разпределени предимно в големите областни центрове. По две места са отпуснати за окръжните съдилища във Варна, Пловдив и Хасково.

Разпределение в страната

Осем други града получават по една единствена бройка за попълване на съдийския състав. Това са окръжните съдилища в Благоевград, Бургас, Велико Търново, Кюстендил, Ловеч, Плевен, Стара Загора, както и Окръжният съд в София.

Това ограничено предлагане в провинцията предполага изключително висок бал и тежка битка за всеки кандидат, който желае да гради кариера извън столичните съдилища.

Следващата стъпка в процедурата е формирането на специализирана комисия от страна на Висшия съдебен съвет, която да определи точната дата за провеждане на писмения изпит.

Самият изпит традиционно се състои от две части – решаване на практически казус и теоретичен тест. Кандидатите трябва да покажат сериозни познания, тъй като минималната оценка за преминаване към следващия етап – устния изпит, е строго фиксирана на 4.50.