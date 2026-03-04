  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +11
Пловдив: +5 / +14
Варна: +2 / +10
Сандански: +9 / +15
Русе: +5 / +12
Добрич: +2 / +12
Видин: +7 / +13
Плевен: +5 / +13
Велико Търново: +1 / +14
Смолян: +0 / +8
Кюстендил: +7 / +15
Стара Загора: +4 / +12

Удължиха закрилата за украинските бежанци в България

  • Сподели в:
  • Viber
Удължиха закрилата за украинските бежанци в България
A A+ A++ A

От днес, 4 март, официално влиза в сила новото едногодишно удължаване на срока за временна закрила на разселените украински граждани, които пребивават на територията на България. Решението на държавата гарантира легалния им престой и достъп до основни права за още 12 месеца.

Нови регистрационни карти

Във връзка с удължения срок, институциите вече утвърдиха новите образци на регистрационните карти за чужденци с предоставена временна закрила. Техният срок на валидност ще бъде до 4 март 2027 година. Документите продължават да се издават от Държавната агенция за бежанците, като процедурата се извършва в териториалните поделения на агенцията или в определени областни дирекции на МВР.

Срок за пререгистрация

Всички украински граждани, които желаят да запазят статута си и свързаните с него социални, здравни и трудови права, трябва да преминат през задължителна процедура по пререгистрация. Крайният срок за подаване на документите и обновяване на регистрационните карти е 30 април 2026 година. След изтичането на този период, старите документи ще се считат за невалидни и лицата ще загубят правата си по временната закрила.

Европейски контекст

Решението на българското правителство е в пълен синхрон с общоевропейската политика за подкрепа. Съветът на Европейския съюз прие единодушно удължаването на директивата за временна закрила до пролетта на 2027 година, за да осигури стабилност, правна сигурност и възможност за интеграция на милионите разселени лица, бягащи от продължаващия военен конфликт.

#Украйна

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?