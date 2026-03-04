Удължиха закрилата за украинските бежанци в България

От днес, 4 март, официално влиза в сила новото едногодишно удължаване на срока за временна закрила на разселените украински граждани, които пребивават на територията на България. Решението на държавата гарантира легалния им престой и достъп до основни права за още 12 месеца.

Нови регистрационни карти

Във връзка с удължения срок, институциите вече утвърдиха новите образци на регистрационните карти за чужденци с предоставена временна закрила. Техният срок на валидност ще бъде до 4 март 2027 година. Документите продължават да се издават от Държавната агенция за бежанците, като процедурата се извършва в териториалните поделения на агенцията или в определени областни дирекции на МВР.

Срок за пререгистрация

Всички украински граждани, които желаят да запазят статута си и свързаните с него социални, здравни и трудови права, трябва да преминат през задължителна процедура по пререгистрация. Крайният срок за подаване на документите и обновяване на регистрационните карти е 30 април 2026 година. След изтичането на този период, старите документи ще се считат за невалидни и лицата ще загубят правата си по временната закрила.

Европейски контекст

Решението на българското правителство е в пълен синхрон с общоевропейската политика за подкрепа. Съветът на Европейския съюз прие единодушно удължаването на директивата за временна закрила до пролетта на 2027 година, за да осигури стабилност, правна сигурност и възможност за интеграция на милионите разселени лица, бягащи от продължаващия военен конфликт.