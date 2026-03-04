Милена, Кичка, Икебаната, Кръпката и още 40 чакат пенсии от държавата

Над 40 популярни наши певци и музиканти да получат пожизнени пенсии в размер на 256 евро на месец - това ще обсъжда парламентарната комисия по култура в четвъртък. Проекторешението е внесено от Тошко Йорданов от ИТН, Любен Дилов и депутати от ГЕРБ.

В списъка са певците Милена Славова, Кичка Бодурова, Милица Божинова, Диана Дафова, Роза Караславова, Ивелина Балчева, Искрен Пецов, Деян Неделчев (по-известен като Икебаната), композиторът Иван Кутиков и др. Както и музиканти, минали през групите “Щурците”, “Сигнал”, “Атлас”, “Тангра”, “Импулс”, “Медикус”

Преди 2 години Народното събрание гласува пожизнени пенсии от 500 лв. месечно за 107 легенди на българската естрада, сред които Стефка Берова, Йордан Марчинков, Богдана Карадочева, Васил Найденов, Камелия Тодорова, братя Аргирови и др.

А миналия февруари се прие пожизнено да се изпащат 700 лева на месец на дейци на културата, сред които Владимир Пенев, Ели Скорчева, Марта Вачкова, Антон Радичев, Рада Москова и др.

Предстои обсъждане и гласуване на предложението в пленарна зала, което ще уточни дали и кои точно личности заслужават държавни пенсии. Ако бъдат одобрени,

В мотивите на вносителите се уточнява, че макар парите да се отпускат "на основание чл. 4, ал. 1 от Закона за награждаване на лица за особени заслуги към българската държава и нацията", всъщност настоящият проект на решение има по-широки амбиции: "да бъдат обхванати и компенсирани всички лица (музиканти, изпълнители и технически екип, работили и упражнявали професията си като щатни служители на Държавно обединение "Музика", за които е установена липса на официални документи относно трудов стаж в държавните архиви и към настоящия момент не са включени в списъка."

Става дума за певци и инструменталисти, работили на щат в Концертна дирекция в периода 1971 - 1989 г., чиито трудови книжки и осигурителни документи се смятат за унищожени не по тяхна вина.

Въпросът бе повдигнат от Йордан Караджов от "Сигнал" и колеги през 2010,

по време на първото правителство на Бойко Борисов. Законът бе прокаран от неговия министър на културата Вежди Рашидов.

В годините след това неколкократно бяха отпускани пенсии на различно големи групи музиканти, а също и на изтъкнати дейци от други сфери на културата. И до днес обаче остават неясни критериите, по които артистите получават творческа пенсия.