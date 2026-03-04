Възобновяват хазартното дело срещу Васил Божков

Днес в Съдебната палата се провежда поредно заседание по хазартното дело срещу бизнесмена Васил Божков и други подсъдими, съобщават от БГНЕС.

На 22 януари липсващи технически експертизи станаха причина за отлагане на делото срещу Божков и още осем души. Назначените експертизи са технически и вече са били изготвяни веднъж. До повторното им възлагане се стигна, след като на предишно заседание съдът направи отвод на едно от вещите лица заради установен тежък конфликт на интереси. Оказа се, че експертът, на когото е възложено да изследва съдържанието на иззетите компютри, лаптопи, телефони, сим карти, дискове и флашки, е брат на адвокат на един от подсъдимите.

"В експертизите няма нищо. Готов съм да приемем всичко по тях", заяви Васил Божков по време на предишното си явяване пред магистратите.

Прокуратурата сочи Васил Божков като подбудител в съучастие с длъжностни лица от закритата Държавна комисия по хазарта. Според обвинението, те са допуснали да не бъдат събирани в пълен размер държавните такси, дължими по Закона за хазарта. По този начин на държавния бюджет са били нанесени щети в размер на точно 559 739 164.70 лева.

По време на последното съдебно заседание Васил Божков поиска да отпадне наложената му забрана да напуска пределите на страната. Съдът обаче категорично отказа с мотива, че няма промяна на обстоятелствата, която да налага смекчаване на мярката за неотклонение.