Секссимволът от „Дързост и красота“ навърши 74 г.: Любопитни факти за Рон Мос
Днес рожден ден празнува американският актьор и музикант Рон Мос – една от най-разпознаваемите телевизионни звезди в света. Любимецът на милиони зрители, познат като Рич Форестър от култовия сериал „Дързост и красота“, е роден на 4 март 1952 г. в Лос Анджелис.
В продължение на десетилетия той остава едно от най-емблематичните лица на телевизионните сапунени сериали, а кариерата му съчетава актьорство, музика и продуцентска дейност.
Кариерата, която го превърна в световна звезда
Рон Мос става световно известен с ролята на Рич Форестър в сериала „Дързост и красота“, която играе 25 години – от 1987 до 2012 г.
Сериалът се излъчва в над 130 държави, а героят му се превръща в един от най-обичаните телевизионни персонажи на всички времена.
След напускането на сериала Мос продължава кариерата си с участия в други телевизионни продукции, включително дигиталната драма „The Bay“, където играе Джон Блекуел и участва и като продуцент.
Любопитни факти за Рон Мос
Преди да стане актьор, е рок музикант. Той е басист в групата Player, чийто хит “Baby Come Back” достига №1 в американските класации през 70-те години.
Като музикант е свирил или гастролирал с известни изпълнители като Eric Clapton, Heart и Kenny Loggins.
През 2010 г. участва в италианската версия на „Dancing with the Stars“, където завършва на второ място.
Има множество хобита – рисуване, фотография, тенис, колоездене и бойни изкуства.
Женен е за актрисата и модел Девин ДеВаскес, с която често работят по общи проекти.
Какво прави днес
И след десетилетия в шоубизнеса Рон Мос остава активен. Той се занимава с музика, концерти и кино, като работи и по собствени филмови проекти.
През последните години се фокусира върху режисура и продуциране на филми, включително уестърн проект, вдъхновил и новата му визия със сива коса.
Актьорът дели времето си между САЩ и Италия, където развива музикалната си кариера и снима филми.
Обявено е и участие в нов проект от телевизионния франчайз „Flodder“, което показва, че Мос продължава да се снима активно.
Рон Мос има силна връзка и с европейските си фенове – включително и в България, където сериалът „Дързост и красота“ е изключително популярен от 90-те години.
Днес, на 74 години, актьорът продължава да пътува, да свири на сцена и да снима нови проекти – доказвайки, че харизмата на Ридж Форестър остава жива и извън телевизионния екран.
Още по темата:
- » Рич Форестър от „Дързост и красота“ идва в Пловдив
- » Истина или лъжа: Убиват Рич Форестър в 6384 епизод на “Дързост и красота”