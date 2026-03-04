  • Instagram
  • Tik Tok

Подробно търсене

Бургас: +6 / +11
Пловдив: +5 / +14
Варна: +2 / +10
Сандански: +9 / +15
Русе: +5 / +12
Добрич: +2 / +12
Видин: +7 / +13
Плевен: +5 / +13
Велико Търново: +1 / +14
Смолян: +0 / +8
Кюстендил: +7 / +15
Стара Загора: +4 / +12

Заради високите сметки за ток: Все още се очакват резултатите от проверките на КЗП

  • Сподели в:
  • Viber
Заради високите сметки за ток: Все още се очакват резултатите от проверките на КЗП
A A+ A++ A

Все още се очакват резултатите от проверките на Комисията за защита на потребителите заради високите сметки за ток.

Припомняме, че протести на граждани вече се проведоха в много точки от страната, включително в столицата.

В понеделник изтече тридневният срок, в който трите електроенергийни дружества трябваше да предоставят данни за постъпилите жалби от потребители.

От получени над 10 000 сигнала от потребители за високи сметки за ток - едва 13 от тях са коригирани.

#електричество

Последвайте ни в Twitter и Facebook

Още по темата:

Коментирай

Най-четено от Общество
Последно от Общество

Всички новини от Общество »

Препоръчано

Акценти

Анализ

Анкета

Ще гласувате ли за партия на Румен Радев?