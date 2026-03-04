Заради високите сметки за ток: Все още се очакват резултатите от проверките на КЗП
Все още се очакват резултатите от проверките на Комисията за защита на потребителите заради високите сметки за ток.
Припомняме, че протести на граждани вече се проведоха в много точки от страната, включително в столицата.
В понеделник изтече тридневният срок, в който трите електроенергийни дружества трябваше да предоставят данни за постъпилите жалби от потребители.
От получени над 10 000 сигнала от потребители за високи сметки за ток - едва 13 от тях са коригирани.
