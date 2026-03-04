Почитаме светец, чието име означава „уважаван“. Кой има имен ден?

На 4 март православната църква почита паметта на свети преподобни Герасим Йордански.

Роден в Ликия (Мала Азия), той произлиза от заможно семейство, но рано оставя светския живот, за да се посвети на Бога.

След престой в египетската Тиваидска пустиня, се заселва в Палестина, в Йорданската пустиня. Създава обител с изключително строг устав. По време на Великия пост преподобни Герасим не вкусява нищо до Великден.

Обикновено деня, в който почитаме свети Герасим, е по време на Великденския пост. На трапезата има само постни ястия, разрешено е олио.

Чрез лишаване на тялото, да се смири душата. Постът е най-строг през първата и последната седмица. За кого не се препоръчва?

Светията среща ранен лъв в пустинята, изважда трън от лапата му и го излекува. Лъвът, наречен Йордан, става негов предан спътник, живее в манастира 5 години и след смъртта на стареца умира от мъка на гроба му.

Днес е Православна неделя! Почитаме и паметта на две мъченици - кой празнува имен ден?

Така се нарича първата неделя от Великия пост, когато се припомня едно от най-важните събития в живота на Църквата

Името Герасим е от гръцки произход и означава „почитан“ или „уважаван“. Имен ден празнуват Герасим, Гера, Герчо, Геро, Гюро.